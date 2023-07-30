Челябинские ливневки готовят к сильным дождям

31 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Решетки и каналы ливневой канализации в городе тщательно прочищают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские ливневки готовят к сильным дождям, обещанным синоптиками. Об этом 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр Андрей Ксензов. «Ливневки готовят к сильным дождям, которые должны будут начаться во вторник. Решетки и каналы в Челябинске тщательно прочищают», — доложил Ксензов. По поручению Котовой в Челябинске регулярно прочищают ливневую канализацию, а места подтопления контролируются муниципальными службами. Об участках, которые может затопить во время дождя, сообщается в средствах массовой информации.

Челябинские ливневки готовят к сильным дождям, обещанным синоптиками. Об этом 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр Андрей Ксензов. «Ливневки готовят к сильным дождям, которые должны будут начаться во вторник. Решетки и каналы в Челябинске тщательно прочищают», — доложил Ксензов. По поручению Котовой в Челябинске регулярно прочищают ливневую канализацию, а места подтопления контролируются муниципальными службами. Об участках, которые может затопить во время дождя, сообщается в средствах массовой информации.