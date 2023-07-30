Решетки и каналы ливневой канализации в городе тщательно прочищают
Челябинские ливневки готовят к сильным дождям, обещанным синоптиками. Об этом 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.
«Ливневки готовят к сильным дождям, которые должны будут начаться во вторник. Решетки и каналы в Челябинске тщательно прочищают», — доложил Ксензов.
По поручению Котовой в Челябинске регулярно прочищают ливневую канализацию, а места подтопления контролируются муниципальными службами. Об участках, которые может затопить во время дождя, сообщается в средствах массовой информации.
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