30 июля 2023
29 июля 2023

Челябинские ливневки готовят к сильным дождям

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Решетки и каналы ливневой канализации в городе тщательно прочищают Фото:

Челябинские ливневки готовят к сильным дождям, обещанным синоптиками. Об этом 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.

«Ливневки готовят к сильным дождям, которые должны будут начаться во вторник. Решетки и каналы в Челябинске тщательно прочищают», — доложил Ксензов.

По поручению Котовой в Челябинске регулярно прочищают ливневую канализацию, а места подтопления контролируются муниципальными службами. Об участках, которые может затопить во время дождя, сообщается в средствах массовой информации.

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Челябинские ливневки готовят к сильным дождям, обещанным синоптиками. Об этом 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр Андрей Ксензов. «Ливневки готовят к сильным дождям, которые должны будут начаться во вторник. Решетки и каналы в Челябинске тщательно прочищают», — доложил Ксензов. По поручению Котовой в Челябинске регулярно прочищают ливневую канализацию, а места подтопления контролируются муниципальными службами. Об участках, которые может затопить во время дождя, сообщается в средствах массовой информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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