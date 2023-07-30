Брат погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга просит помощи у коллегии адвокатов РФ

31 июля 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Шамсутдин Бобиев ищет именитого адвоката, так как боится, что виновник в смерти Далера избежит наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Брат погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга Шамсутдин Бобиев просит помощи у Федеральной палаты адвокатов РФ после публикаций в СМИ о том, что судмедэкспертиза не смогла установить причину гибели мальчика. Шамсутдин боится, что виновник в трагической гибели брата избежит наказания. В связи с этим Шамсутдин предполагает, что помощь именитого адвоката поможет осудить убийцу брата по всей строгости закона. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к семье Бобиевых. «После того, как в СМИ появились новости о том, что судмедэкспертиза не может выявить причину гибели Далера, Шамсутдин начал очень переживать. Да и вся родня на взводе. Они переживают из-за того, что виновник в смерти их Далера может избежать наказания или получить срок только за махинацию с пособием от государства, которое получала семья опекуна ребенка. Поэтому Шамсутдин начал искать именитого адвоката, чтобы статью об убийстве ребенка не переквалифицировали в более мягкую статью», — поделился собеседник URA.RU. Громкая история с поисками шестилетнего Далера Бобиева прогремела на всю страну. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Женщина 26 июня заявила о пропаже ребенка. Тогда сотни волонтеров, силовиков и спасателей начали искать мальчика, прочесывая каждый двор Екатеринбурга. Наумова также участвовала в поисках своего приемного сына. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже. Как выяснилось позже, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по мусульманским традициям. Никто из чиновников не пришел проводить ребенка в последний путь. Однако горожан в стенах мечети было несколько сотен. Люди несли цветы и игрушки. Как разворачивались поиски Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Брат погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга Шамсутдин Бобиев просит помощи у Федеральной палаты адвокатов РФ после публикаций в СМИ о том, что судмедэкспертиза не смогла установить причину гибели мальчика. Шамсутдин боится, что виновник в трагической гибели брата избежит наказания. В связи с этим Шамсутдин предполагает, что помощь именитого адвоката поможет осудить убийцу брата по всей строгости закона. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился источник, близкий к семье Бобиевых. «После того, как в СМИ появились новости о том, что судмедэкспертиза не может выявить причину гибели Далера, Шамсутдин начал очень переживать. Да и вся родня на взводе. Они переживают из-за того, что виновник в смерти их Далера может избежать наказания или получить срок только за махинацию с пособием от государства, которое получала семья опекуна ребенка. Поэтому Шамсутдин начал искать именитого адвоката, чтобы статью об убийстве ребенка не переквалифицировали в более мягкую статью», — поделился собеседник URA.RU. Громкая история с поисками шестилетнего Далера Бобиева прогремела на всю страну. Мальчик воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Женщина 26 июня заявила о пропаже ребенка. Тогда сотни волонтеров, силовиков и спасателей начали искать мальчика, прочесывая каждый двор Екатеринбурга. Наумова также участвовала в поисках своего приемного сына. Однако утром 29 июня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже. Как выяснилось позже, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по мусульманским традициям. Никто из чиновников не пришел проводить ребенка в последний путь. Однако горожан в стенах мечети было несколько сотен. Люди несли цветы и игрушки. Как разворачивались поиски Далера Бобиева — в материале URA.RU.