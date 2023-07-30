Пермскому депутату отказано в регистрации на выборах

Депутату из Чайковского городского округа (Пермский край) Николаю Гурылеву отказано в регистрации на новых выборах в местную думу. Информация об этом отображена в государственной автоматизированной системе «Выборы».
На сайте территориальной избирательной комиссии Чайковского отмечается, что из 21 подписи, собранной Николаем Гурылевым, пять были признаны недействительными. «Фамилия, имя, отчество избирателя указаны им не собственноручно», — говорится в решении ТИК об отказе.
Депутат и сотрудник службы корпоративной защиты филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выдвигался по городскому округу № 9. По спискам он проходил как кандидат-самовыдвиженец. Также в регистрации на выборах в Чайковскую думу было отказано кандидату от ЛДПР, пенсионеру Владимиру Мурыгину (округ №25). Он скрыл сведения о судимости.
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