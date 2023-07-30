Власти в ХМАО продают производственную базу за четыре миллиона рублей

Власти Нижневартовского района продают почти за четыре миллиона производственный корпус, находящийся в муниципальной собственности. Организатор аукциона сообщил, что объект находится в Излучинске на Пионерной базе.
«Администрация Нижневартовского района продает производственный корпус площадью 1631 квадратных метров с земельным участком на Пионерной базе в Излучинске. Начальная стоимость на аукционе — 3 969 000 рублей», — сообщил продавец.
Заявки на участие в торгах принимают до 25 августа. Победителем станет участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продается производственная база с общежитием для сотрудников. Недвижимость принадлежала обанкротившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз».
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