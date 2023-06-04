04 июня 2023
03 июня 2023

В ХМАО выставили на продажу нефтяную базу с общежитиями за полмиллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявки от желающих участвовать в торгах покупателей принимаются до 16 июня Фото:

В поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается производственная база с помещениями для проживания нескольких сот сотрудников, принадлежащая банкротной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Продавец сообщил агентству, что цена начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.

«База продается вместе с земельным участком площадью 22 гектара, на котором она расположена. На территории — склады, мастерские для обслуживания и ремонта спецтехники, своя топливная заправка, постройки для проживания порядка 700 работников, есть все необходимые коммуникации: газ, электричество, вода», — рассказал продавец.

В настоящее время принимаются заявки на участие в торгах. Аукцион пройдет 16 июня на электронной торговой площадке.

Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе — 50 млн рублей.

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В поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается производственная база с помещениями для проживания нескольких сот сотрудников, принадлежащая банкротной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Продавец сообщил агентству, что цена начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей. «База продается вместе с земельным участком площадью 22 гектара, на котором она расположена. На территории — склады, мастерские для обслуживания и ремонта спецтехники, своя топливная заправка, постройки для проживания порядка 700 работников, есть все необходимые коммуникации: газ, электричество, вода», — рассказал продавец. В настоящее время принимаются заявки на участие в торгах. Аукцион пройдет 16 июня на электронной торговой площадке. Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе — 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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