В ХМАО выставили на продажу нефтяную базу с общежитиями за полмиллиарда рублей

В поселке Полтавский Октябрьского района ХМАО продается производственная база с помещениями для проживания нескольких сот сотрудников, принадлежащая банкротной нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз». Продавец сообщил агентству, что цена начальная цена комплекса на аукционе составляет 540 млн рублей.
«База продается вместе с земельным участком площадью 22 гектара, на котором она расположена. На территории — склады, мастерские для обслуживания и ремонта спецтехники, своя топливная заправка, постройки для проживания порядка 700 работников, есть все необходимые коммуникации: газ, электричество, вода», — рассказал продавец.
В настоящее время принимаются заявки на участие в торгах. Аукцион пройдет 16 июня на электронной торговой площадке.
Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе — 50 млн рублей.
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