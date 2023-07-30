30 июля 2023

В Тюменской области женщину лишили зрения из-за ссоры с дворником

© Служба новостей «URA.RU»
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Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск, глаз, операция, здоровье, медицина, пациентка, офтальмология, коррекция
Операция не помогла спасти зрение и женщина наполовину ослепла (архивное фото) Фото:

Жительница Ишима (Тюменская область) ослепла на один глаз после нападения на нее молодой девушки, которую на потерпевшую «натравила» поссорившаяся с ней дворник. Информация о преступлении содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«У женщина, которая ранее работала дворником в доме, где проживает жертва, случилась ссора с последней. Тогда женщина попросила свою молодую знакомую прийти и разобраться с обидчицей. Девушка пришла в квартиру к пострадавшей и в результате перепалки нанесла ей два удара в глаз кулаком, в результате чего женщина ослепла», — следует из материалов дела.

Пострадавшую экстренно доставили в Областную больницу №4, но местные врачи признались, что помочь ей не могут, так как нужных специалистов в учреждении нет. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, провели операцию, но зрение в глазу восстановить не удалось.

Девушка, которая напала на потерпевшую, в своих показаниях подтвердила, что действовала в интересах знакомой, свою вину обвиняемая признала. Что же до дворника, которая и спровоцировала конфликтную ситуацию, то она в момент нападения молча наблюдала со стороны и не вмешивалась.

По итогу суд назначил нападавшей наказание в виде двух лет лишения свободы, однако счел возможным сделать срок условным. Кроме того, девушка должна будет выплатить жертве, потерявшей зрение, 200 000 рублей в качестве моральной компенсации.

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Жительница Ишима (Тюменская область) ослепла на один глаз после нападения на нее молодой девушки, которую на потерпевшую «натравила» поссорившаяся с ней дворник. Информация о преступлении содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «У женщина, которая ранее работала дворником в доме, где проживает жертва, случилась ссора с последней. Тогда женщина попросила свою молодую знакомую прийти и разобраться с обидчицей. Девушка пришла в квартиру к пострадавшей и в результате перепалки нанесла ей два удара в глаз кулаком, в результате чего женщина ослепла», — следует из материалов дела. Пострадавшую экстренно доставили в Областную больницу №4, но местные врачи признались, что помочь ей не могут, так как нужных специалистов в учреждении нет. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, провели операцию, но зрение в глазу восстановить не удалось. Девушка, которая напала на потерпевшую, в своих показаниях подтвердила, что действовала в интересах знакомой, свою вину обвиняемая признала. Что же до дворника, которая и спровоцировала конфликтную ситуацию, то она в момент нападения молча наблюдала со стороны и не вмешивалась. По итогу суд назначил нападавшей наказание в виде двух лет лишения свободы, однако счел возможным сделать срок условным. Кроме того, девушка должна будет выплатить жертве, потерявшей зрение, 200 000 рублей в качестве моральной компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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