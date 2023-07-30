В Тюменской области женщину лишили зрения из-за ссоры с дворником

Операция не помогла спасти зрение и женщина наполовину ослепла (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Ишима (Тюменская область) ослепла на один глаз после нападения на нее молодой девушки, которую на потерпевшую «натравила» поссорившаяся с ней дворник. Информация о преступлении содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«У женщина, которая ранее работала дворником в доме, где проживает жертва, случилась ссора с последней. Тогда женщина попросила свою молодую знакомую прийти и разобраться с обидчицей. Девушка пришла в квартиру к пострадавшей и в результате перепалки нанесла ей два удара в глаз кулаком, в результате чего женщина ослепла», — следует из материалов дела.

Пострадавшую экстренно доставили в Областную больницу №4, но местные врачи признались, что помочь ей не могут, так как нужных специалистов в учреждении нет. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, провели операцию, но зрение в глазу восстановить не удалось.

Девушка, которая напала на потерпевшую, в своих показаниях подтвердила, что действовала в интересах знакомой, свою вину обвиняемая признала. Что же до дворника, которая и спровоцировала конфликтную ситуацию, то она в момент нападения молча наблюдала со стороны и не вмешивалась.

По итогу суд назначил нападавшей наказание в виде двух лет лишения свободы, однако счел возможным сделать срок условным. Кроме того, девушка должна будет выплатить жертве, потерявшей зрение, 200 000 рублей в качестве моральной компенсации.