30 июля 2023

У Пермского театра оперы и балета закончилась лицензия на легендарный спектакль

Балет «Ромео и Джульетта» в хореографии Макмиллана покажут на пермской сцене в последний раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. г. Пермь, театр оперы и балета, пермь
На пермской сцене «Ромео и Джульетту» последний раз покажут в октябре Фото:

Пермский театр оперы и балета сообщил о завершении показов постановки «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. В последний раз увидеть ее можно будет в октябре. Причиной прекращения показов стало завершение срока лицензии, пояснили в театре.

«Показы балета „Ромео и Джульетта“ 12 и 13 октября станут завершающими — заканчивается лицензия театра на эту постановку», — сообщается в telegram-канале театра. Билеты на спектакль уже в продаже.

Балет «Ромео и Джульетта» Макмиллан поставил в 1965 году в Лондоне. В роли Ромео тогда выступил Рудольф Нуреев, а Джульетты — Марго Фонтейн. Эта интерпретация стала одной из канонических версий произведения. Пермская премьера состоялась в 2013 году. С тех пор свой спектакль пермяки показали на гастролях в Дублине, Турине, Болонье, Москве и Санкт-Петербурге.

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Пермский театр оперы и балета сообщил о завершении показов постановки «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. В последний раз увидеть ее можно будет в октябре. Причиной прекращения показов стало завершение срока лицензии, пояснили в театре. «Показы балета „Ромео и Джульетта“ 12 и 13 октября станут завершающими — заканчивается лицензия театра на эту постановку», — сообщается в telegram-канале театра. Билеты на спектакль уже в продаже. Балет «Ромео и Джульетта» Макмиллан поставил в 1965 году в Лондоне. В роли Ромео тогда выступил Рудольф Нуреев, а Джульетты — Марго Фонтейн. Эта интерпретация стала одной из канонических версий произведения. Пермская премьера состоялась в 2013 году. С тех пор свой спектакль пермяки показали на гастролях в Дублине, Турине, Болонье, Москве и Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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