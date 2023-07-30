У Пермского театра оперы и балета закончилась лицензия на легендарный спектакль

Балет «Ромео и Джульетта» в хореографии Макмиллана покажут на пермской сцене в последний раз

31 июля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

На пермской сцене «Ромео и Джульетту» последний раз покажут в октябре Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Пермский театр оперы и балета сообщил о завершении показов постановки «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. В последний раз увидеть ее можно будет в октябре. Причиной прекращения показов стало завершение срока лицензии, пояснили в театре. «Показы балета „Ромео и Джульетта“ 12 и 13 октября станут завершающими — заканчивается лицензия театра на эту постановку», — сообщается в telegram-канале театра. Билеты на спектакль уже в продаже. Балет «Ромео и Джульетта» Макмиллан поставил в 1965 году в Лондоне. В роли Ромео тогда выступил Рудольф Нуреев, а Джульетты — Марго Фонтейн. Эта интерпретация стала одной из канонических версий произведения. Пермская премьера состоялась в 2013 году. С тех пор свой спектакль пермяки показали на гастролях в Дублине, Турине, Болонье, Москве и Санкт-Петербурге.

Пермский театр оперы и балета сообщил о завершении показов постановки «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана. В последний раз увидеть ее можно будет в октябре. Причиной прекращения показов стало завершение срока лицензии, пояснили в театре. «Показы балета „Ромео и Джульетта“ 12 и 13 октября станут завершающими — заканчивается лицензия театра на эту постановку», — сообщается в telegram-канале театра. Билеты на спектакль уже в продаже. Балет «Ромео и Джульетта» Макмиллан поставил в 1965 году в Лондоне. В роли Ромео тогда выступил Рудольф Нуреев, а Джульетты — Марго Фонтейн. Эта интерпретация стала одной из канонических версий произведения. Пермская премьера состоялась в 2013 году. С тех пор свой спектакль пермяки показали на гастролях в Дублине, Турине, Болонье, Москве и Санкт-Петербурге.