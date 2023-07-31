Mash: сотрудникам Минцифры предложили удаленку после атаки на «Москва-сити»

Глава Минцифры Максут Шадаев позволил своим сотрудникам перейти на удаленный формат работы после атаки беспилотников ВСУ на «Москва-сити». Об этом сообщает Mash.
«Сотрудникам Минцифры предложили удаленку после воскресной атаки украинских беспилотников. <…> Шадаев призвал сотрудников к стойкости <…> С сегодняшнего дня можно по желанию уйти на удаленку, обязательно в офис приходят только руководители и те, кто нужен на местах», — сообщает telegram-канал, ссылаясь на источник в закрытом внутриведомственном чате Минцифры. Уточняется, что сотрудники смогут вернуться к обычному формату работы через неделю.
Атаки украинскими БПЛА на «Москва-сити» произошли 30 июля. Российским военным удалось уничтожить и подавить дроны, но два из них, потеряв управление, врезались в здания, передает телеканал 360. В результате удара пострадал один человек, пишет RT. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ. Также Шойгу сообщил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений.
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