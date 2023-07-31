Шойгу объяснил, зачем Киев устраивает теракты в РФ

Шойгу: Киев использует теракты внутри РФ, чтобы отвлечь от провалов при контрнаступлении ВСУ

31 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Украина атакует гражданскую инфраструктуру РФ из-за провала контрнаступления, сообщил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Теракты на гражданскую инфраструктуру РФ со стороны Украины являются отвлечением от провалов ВСУ на фронте во время контрнаступления. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, западные партнеры Киева помогают в террористических актах. «На фоне неудачного <…> контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации», — сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Также Шойгу сообщил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений. Это касается как возможных атак с воздуха, так и с моря.



Украина атаковала две башни «Москва-сити» 30 июля. В здания врезались два дрона, которые были подавлены средствами РЭБ, передает RT. В результате атаки пострадал один человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после теракта сообщал, что Россия стремится предпринять все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Также Песков назвал украинские удары «актами отчаяния», передает телеканал 360.

Теракты на гражданскую инфраструктуру РФ со стороны Украины являются отвлечением от провалов ВСУ на фронте во время контрнаступления. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, западные партнеры Киева помогают в террористических актах. «На фоне неудачного <…> контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации», — сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ. Также Шойгу сообщил, что приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений. Это касается как возможных атак с воздуха, так и с моря. Украина атаковала две башни «Москва-сити» 30 июля. В здания врезались два дрона, которые были подавлены средствами РЭБ, передает RT. В результате атаки пострадал один человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после теракта сообщал, что Россия стремится предпринять все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Также Песков назвал украинские удары «актами отчаяния», передает телеканал 360.