30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В ЯНАО тундровика-педофила отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Тундровик получил 12,5 лет за изнасилование малолетней племянницы Фото:

Тундровик из Приуральского района ЯНАО напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. За преступление против половой неприкосновенности суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Приуральском районе в апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Суд рассматривал обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». По совокупности он получил 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Тундровик из Приуральского района ЯНАО напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. За преступление против половой неприкосновенности суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Приуральском районе в апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Суд рассматривал обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». По совокупности он получил 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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