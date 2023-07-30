В ЯНАО тундровика-педофила отправили в колонию

31 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Тундровик получил 12,5 лет за изнасилование малолетней племянницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тундровик из Приуральского района ЯНАО напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. За преступление против половой неприкосновенности суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Приуральском районе в апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Суд рассматривал обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». По совокупности он получил 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Тундровик из Приуральского района ЯНАО напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. За преступление против половой неприкосновенности суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. «В Приуральском районе в апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Суд рассматривал обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». По совокупности он получил 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.