В ЯНАО тундровика-педофила отправили в колонию

Тундровик из Приуральского района ЯНАО напоил и изнасиловал малолетнюю племянницу. За преступление против половой неприкосновенности суд приговорил его к заключению в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.
«В Приуральском районе в апреле 2023 года мужчина, 1985 года рождения, оставшись присматривать в чуме за малолетними племянницами, пока их родители выехали по делам, заставил детей выпить алкоголь. После чего, пользуясь беспомощным состоянием детей, изнасиловал одну из девочек», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Суд рассматривал обвинение по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет». По совокупности он получил 12,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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