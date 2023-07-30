В Кургане горячую воду дали в десятки домов. Список

31 июля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Кургане включили горячую воду в 83 домах Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане горячую воду запустили более чем в 80 многоквартирных домах. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». «Произведен запуск централизованного горячего водоснабжения в 83 многоквартирных дома от семи тепловых пунктов. Произведен запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в 4 дома с водоводяными подогревателями», — говорится в сообщении КГК. Также завершен капремонт тепловой сети на перекрестке Коли Мяготина — Тобольная. Список адресов, где запущено горячее водоснабжение: Зорге 56, 64;

Красина 63А, 63, 65, 72, 69, 67, 67а, 71, 73, 73а, 75 а, 75, 77, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 94, 96;

Коли Мяготина 72А, 74, 76, 85, 87А, 87, 89, 89Б, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 97А, 99, 109, 111, 111А, 113;

Кирова 99а, 101, 103, 105, 107, 109А, 109, 111, 113, 115, 117, 115А, 115Б, 119, 119Б;

Максима Горького 112;

Проходная 4, 5;

Пичугина 16, 18;

Пролетарская 17;

Станционная 8, 10, 12, 14, 13, 15, 20, 22, 24, 28, 29, 31, 35, 37, 41;

С. Васильева 5, 9, 30;

Товарная 5, 11;

Тобольная 68;

Урицкого 128,130.

В Кургане горячую воду запустили более чем в 80 многоквартирных домах. Список адресов опубликован в группе «Курганская генерирующая компания» в соцсети «ВКонтакте». «Произведен запуск централизованного горячего водоснабжения в 83 многоквартирных дома от семи тепловых пунктов. Произведен запуск теплоносителя на нужды горячего водоснабжения в 4 дома с водоводяными подогревателями», — говорится в сообщении КГК. Также завершен капремонт тепловой сети на перекрестке Коли Мяготина — Тобольная. Список адресов, где запущено горячее водоснабжение: