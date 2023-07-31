Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин посетил исправительные учреждения

После официального назначения Леонид Мустайкин успел побывать в более чем половине учреждений, подведомственных ГУФСИН Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новый начальник ГУФСИН по Пермскому краю генерал внутренней службы Леонид Мустайкин после назначения на должность отправился в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, статусный силовик посетил более половины учреждений, подведомственных управлению.

«На сегодняшний день Леонид Мустайкин посетил более половины учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе. В каких именно учреждениях побывал новый начальник ведомства, в краевом ГУФСИН не уточняют. Одним из них, как указано на сайте управления, стал Пермский институт ФСИН. Экскурсию для нового начальника ведомства провел начальник вуза Сергей Жемулин.

«Сергей Жемулин и Леонид Мустайкин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия Пермского института ФСИН России и ГУФСИН России по Пермскому краю, подготовку квалифицированных кадров для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, отбор кандидатов на обучение, патриотического воспитания будущих офицеров и другие не менее важные темы», — отмечает пресс-служба управления.

Мустайкин возглавил пермское краевое ГУФСИН в середине июля. До этого, с февраля текущего года, кресло руководителя силового ведомства оставалось вакантным.

Экскурсию по территории института для Леонида Мустайкина (справа) провел начальник вуза Сергей Жилин (в центре) Фото: сайт ГУФСИН по Пермскому краю