В Пермском крае новый начальник ГУФСИН отправился в исправительные колонии. Фото

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю Леонид Мустайкин посетил исправительные учреждения
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, колючая проволока, запретная зона, периметр зоны, забор зоны
После официального назначения Леонид Мустайкин успел побывать в более чем половине учреждений, подведомственных ГУФСИН Прикамья Фото:

Новый начальник ГУФСИН по Пермскому краю генерал внутренней службы Леонид Мустайкин после назначения на должность отправился в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, статусный силовик посетил более половины учреждений, подведомственных управлению.

«На сегодняшний день Леонид Мустайкин посетил более половины учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе. В каких именно учреждениях побывал новый начальник ведомства, в краевом ГУФСИН не уточняют. Одним из них, как указано на сайте управления, стал Пермский институт ФСИН. Экскурсию для нового начальника ведомства провел начальник вуза Сергей Жемулин.

«Сергей Жемулин и Леонид Мустайкин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия Пермского института ФСИН России и ГУФСИН России по Пермскому краю, подготовку квалифицированных кадров для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, отбор кандидатов на обучение, патриотического воспитания будущих офицеров и другие не менее важные темы», — отмечает пресс-служба управления.

Мустайкин возглавил пермское краевое ГУФСИН в середине июля. До этого, с февраля текущего года, кресло руководителя силового ведомства оставалось вакантным.

Экскурсию по территории института для Леонида Мустайкина (справа) провел начальник вуза Сергей Жилин (в центре)
Экскурсию по территории института для Леонида Мустайкина (справа) провел начальник вуза Сергей Жилин (в центре)
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Леонид Мустайкин ознакомился с учебно-материальной базой института и бытом курсантов
Леонид Мустайкин ознакомился с учебно-материальной базой института и бытом курсантов
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Новый начальник ГУФСИН по Пермскому краю генерал внутренней службы Леонид Мустайкин после назначения на должность отправился в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, статусный силовик посетил более половины учреждений, подведомственных управлению. «На сегодняшний день Леонид Мустайкин посетил более половины учреждений ГУФСИН России по Пермскому краю», — сообщили в пресс-службе. В каких именно учреждениях побывал новый начальник ведомства, в краевом ГУФСИН не уточняют. Одним из них, как указано на сайте управления, стал Пермский институт ФСИН. Экскурсию для нового начальника ведомства провел начальник вуза Сергей Жемулин. «Сергей Жемулин и Леонид Мустайкин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили вопросы взаимодействия Пермского института ФСИН России и ГУФСИН России по Пермскому краю, подготовку квалифицированных кадров для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, отбор кандидатов на обучение, патриотического воспитания будущих офицеров и другие не менее важные темы», — отмечает пресс-служба управления. Мустайкин возглавил пермское краевое ГУФСИН в середине июля. До этого, с февраля текущего года, кресло руководителя силового ведомства оставалось вакантным.
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