В Пермском крае коллективу ГУФСИН представили нового начальника. Как и говорили ранее источники URA.RU, им стал Леонид Мустайкин. Представлять его в Пермь приехал лично директор ФСИН России Аркадий Гостев, сообщают инсайдеры агентства.
«Сейчас идет представление нового начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Он генерал-майор внутренней службы. Его приехал представлять директор ФСИН Аркадий Александрович Гостев», — рассказал собеседник URA.RU. Мустайкин назначен на новый пост указом президента от 3 июля. Информация об этом содержится на сайте ведомства.
О том, что новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет Леонид Мустайкин, источники URA.RU говорили в июне. Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе, а последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия. Предыдущий начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.
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