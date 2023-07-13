В Пермском крае представили нового начальника ГУФСИН. Инсайд URA.RU подтвердился

ГУФСИН по Пермскому краю возглавил Леонид Мустайкин из Мордовии

14 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

ГУФСИН по Пермскому краю обрел начальника Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае коллективу ГУФСИН представили нового начальника. Как и говорили ранее источники URA.RU, им стал Леонид Мустайкин. Представлять его в Пермь приехал лично директор ФСИН России Аркадий Гостев, сообщают инсайдеры агентства. «Сейчас идет представление нового начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Он генерал-майор внутренней службы. Его приехал представлять директор ФСИН Аркадий Александрович Гостев», — рассказал собеседник URA.RU. Мустайкин назначен на новый пост указом президента от 3 июля. Информация об этом содержится на сайте ведомства. О том, что новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет Леонид Мустайкин, источники URA.RU говорили в июне. Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе, а последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия. Предыдущий начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.

В Пермском крае коллективу ГУФСИН представили нового начальника. Как и говорили ранее источники URA.RU, им стал Леонид Мустайкин. Представлять его в Пермь приехал лично директор ФСИН России Аркадий Гостев, сообщают инсайдеры агентства. «Сейчас идет представление нового начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Он генерал-майор внутренней службы. Его приехал представлять директор ФСИН Аркадий Александрович Гостев», — рассказал собеседник URA.RU. Мустайкин назначен на новый пост указом президента от 3 июля. Информация об этом содержится на сайте ведомства. О том, что новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет Леонид Мустайкин, источники URA.RU говорили в июне. Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе, а последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия. Предыдущий начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.