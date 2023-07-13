13 июля 2023

В Пермском крае представили нового начальника ГУФСИН. Инсайд URA.RU подтвердился

ГУФСИН по Пермскому краю возглавил Леонид Мустайкин из Мордовии
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив. Пермь, шеврон фсин
ГУФСИН по Пермскому краю обрел начальника Фото:

В Пермском крае коллективу ГУФСИН представили нового начальника. Как и говорили ранее источники URA.RU, им стал Леонид Мустайкин. Представлять его в Пермь приехал лично директор ФСИН России Аркадий Гостев, сообщают инсайдеры агентства.

«Сейчас идет представление нового начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Он генерал-майор внутренней службы. Его приехал представлять директор ФСИН Аркадий Александрович Гостев», — рассказал собеседник URA.RU. Мустайкин назначен на новый пост указом президента от 3 июля. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

О том, что новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет Леонид Мустайкин, источники URA.RU говорили в июне. Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе, а последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия. Предыдущий начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.

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В Пермском крае коллективу ГУФСИН представили нового начальника. Как и говорили ранее источники URA.RU, им стал Леонид Мустайкин. Представлять его в Пермь приехал лично директор ФСИН России Аркадий Гостев, сообщают инсайдеры агентства. «Сейчас идет представление нового начальника ГУФСИН по Пермскому краю Леонида Мустайкина. Он генерал-майор внутренней службы. Его приехал представлять директор ФСИН Аркадий Александрович Гостев», — рассказал собеседник URA.RU. Мустайкин назначен на новый пост указом президента от 3 июля. Информация об этом содержится на сайте ведомства. О том, что новым руководителем ГУФСИН по Пермскому краю будет Леонид Мустайкин, источники URA.RU говорили в июне. Мустайкин родился и вырос в Мордовии, окончил Рязанский институт права и экономики МВД РФ. Работал на различных должностях в уголовно-исполнительной системе, а последние шесть лет возглавлял УФСИН по республике Мордовия. Предыдущий начальник пермского ГУФСИН Юрий Лымарь ушел на пенсию в феврале 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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