Чеченский бизнесмен оспорил сделку трех екатеринбургских кланов

31 июля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Неформальное соглашение было достигнуто в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На парковочном рынке Екатеринбурга новый конфликт. По данным URA.RU, чеченский бизнесмен Султан, известный в специфических кругах только по имени, как минимум дважды оспорил неформальный пакт трех авторитетных бизнес-групп. По словам источника агентства, около года назад они, контролирующие основную часть нелегальных и полулегальных стоянок в городе, договорились узаконить свое присутствие на земельных участках (через торги) и платить налоги. «Цель была в том, чтобы остановить постоянно возникающие конфликты, зафиксироваться и спокойно работать», — объяснил собеседник. Оператором сделки выступает МБУ «Городская служба автопарковок» (ГСАП) — его сотрудники как раз и занимаются переписью и оформлением «спорных» парковок в Екатеринбурге. Последние годы ГСАП — через директора — контролирует один из участников сделки. Чтобы обеспечить прозрачность намерений, на место замруководителя МБУ он назначил представителя «центровых» (то есть другого участника), добавил собеседник. Первый конфликт с Султаном возник в 2022 году — когда представители ГСАП явились на парковку у строящегося ТЦ «Золотой» на Ботанике. Султан и его люди якобы отказались работать по новым правилам, с обеих сторон тут же появились «спортсмены», и общение едва не пошло по силовому сценарию. «Позвонил [мэр Алексей] Орлов и скомандовал на эту парковку не лезть. И ему [Султану] ее в итоге оставили», — поделился собеседник, близкий к ГСАП. Откуда у Султана и его окружения могут быть такие связи, он объяснить затруднился. Другой участник того конфликта, комментируя это корреспонденту, усомнился, что звонок от Орлова вообще был. Статья по теме В Екатеринбурге появился новый земельный король Вторая стычка произошла несколько дней назад в микрорайоне Кольцово. Султан якобы так же отказался оформлять свой участок, обнесенный забором, завязался конфликт. «Султана там [в Кольцово] поддержал бывший сотрудник ГАИ. Но в результате „Служба автопарковок“ при силовой поддержке эту стоянку отбила. Сейчас в наказание за дерзость у Султана будут забирать стоянку возле „Золотого“», — анонсировал один из источников. Дозвониться до дирекции «Городской службы автопарковок» по номеру, указанному на сайте мэрии, к моменту публикации не удалось. Контактами Султана собеседники, рассказавшие о конфликте, не располагают. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На парковочном рынке Екатеринбурга новый конфликт. По данным URA.RU, чеченский бизнесмен Султан, известный в специфических кругах только по имени, как минимум дважды оспорил неформальный пакт трех авторитетных бизнес-групп. По словам источника агентства, около года назад они, контролирующие основную часть нелегальных и полулегальных стоянок в городе, договорились узаконить свое присутствие на земельных участках (через торги) и платить налоги. «Цель была в том, чтобы остановить постоянно возникающие конфликты, зафиксироваться и спокойно работать», — объяснил собеседник. Оператором сделки выступает МБУ «Городская служба автопарковок» (ГСАП) — его сотрудники как раз и занимаются переписью и оформлением «спорных» парковок в Екатеринбурге. Последние годы ГСАП — через директора — контролирует один из участников сделки. Чтобы обеспечить прозрачность намерений, на место замруководителя МБУ он назначил представителя «центровых» (то есть другого участника), добавил собеседник. Первый конфликт с Султаном возник в 2022 году — когда представители ГСАП явились на парковку у строящегося ТЦ «Золотой» на Ботанике. Султан и его люди якобы отказались работать по новым правилам, с обеих сторон тут же появились «спортсмены», и общение едва не пошло по силовому сценарию. «Позвонил [мэр Алексей] Орлов и скомандовал на эту парковку не лезть. И ему [Султану] ее в итоге оставили», — поделился собеседник, близкий к ГСАП. Откуда у Султана и его окружения могут быть такие связи, он объяснить затруднился. Другой участник того конфликта, комментируя это корреспонденту, усомнился, что звонок от Орлова вообще был. Вторая стычка произошла несколько дней назад в микрорайоне Кольцово. Султан якобы так же отказался оформлять свой участок, обнесенный забором, завязался конфликт. «Султана там [в Кольцово] поддержал бывший сотрудник ГАИ. Но в результате „Служба автопарковок“ при силовой поддержке эту стоянку отбила. Сейчас в наказание за дерзость у Султана будут забирать стоянку возле „Золотого“», — анонсировал один из источников. Дозвониться до дирекции «Городской службы автопарковок» по номеру, указанному на сайте мэрии, к моменту публикации не удалось. Контактами Султана собеседники, рассказавшие о конфликте, не располагают.