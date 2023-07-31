В Турции закрыли пляж из-за десятков неразорвавшихся мин. Фото 31 июля 2023 в 18:42 Размер текста - 17 + Пляж закрыт из-за саперных работ, сообщает Cumhuriyet Фото: Сергей Русанов © URA.RU На турецком курорте Шиле возле Стамбула закрыли пляж. Уточняется, что это произошло после сообщения местного жителя. Он увидел неразорвавшуюся мину на пляже. После проверки было обнаружено 30 подобных мин. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet. «Житель села Софулар района Шиле, который несколько дней назад пошел на пляж купаться, увидел, что в море заложена мина, и сообщил об этом в жандармерию. <…> найдено 30 человек, пляж закрыт», — пишет газета. На месте работают все необходимые бригады, в том числе саперы. Сообщается, что мины будут взорваны дистанционно 1 и 2 августа. До того времени пляж будет закрыт. «Древние мины», по сообщению газеты, вынесло на берег с волнами. Фото: Cumhuriyet, https://www.cumhuriyet.com.tr/ На турецком курорте Шиле возле Стамбула закрыли пляж. Уточняется, что это произошло после сообщения местного жителя. Он увидел неразорвавшуюся мину на пляже. После проверки было обнаружено 30 подобных мин. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet. «Житель села Софулар района Шиле, который несколько дней назад пошел на пляж купаться, увидел, что в море заложена мина, и сообщил об этом в жандармерию. <…> найдено 30 человек, пляж закрыт», — пишет газета. На месте работают все необходимые бригады, в том числе саперы. Сообщается, что мины будут взорваны дистанционно 1 и 2 августа. До того времени пляж будет закрыт. «Древние мины», по сообщению газеты, вынесло на берег с волнами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям