Пластический хирург назвал самые популярные операции у девушек

Пластический хирург Зленко: маммопластика является самой востребованной операцией у девушек

31 июля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Грудь можно увеличить двумя способами, рассказал Владимир Зленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одной из самых популярных операций у девушек является увеличение груди. Также топ возглавляют удаление жира и операция на веках. Об этом рассказал пластический хирург Владимир Зленко. «В молодом возрасте женщины чаще всего прибегают к увеличению груди. Грудь можно увеличить двумя способами — собственным жиром и с помощью имплантов», — рассказал Зленко « Газете.ру ». Хирург добавил, что еще одной популярной операцией среди девушек является липосакция. Он отметил, что жир можно удалить практически на любой части тела. Также востребована блефаропластика (операции на веках). Она помогает скорректировать анатомические особенности. Ранее хирург Тигран Алексанян рассказывал, какие операции популярны среди мужчин. По его словам, они часто обращаются в хирургию, чтобы избавиться от лишнего веса и подтянуть лицо.

Одной из самых популярных операций у девушек является увеличение груди. Также топ возглавляют удаление жира и операция на веках. Об этом рассказал пластический хирург Владимир Зленко. «В молодом возрасте женщины чаще всего прибегают к увеличению груди. Грудь можно увеличить двумя способами — собственным жиром и с помощью имплантов», — рассказал Зленко «Газете.ру». Хирург добавил, что еще одной популярной операцией среди девушек является липосакция. Он отметил, что жир можно удалить практически на любой части тела. Также востребована блефаропластика (операции на веках). Она помогает скорректировать анатомические особенности. Ранее хирург Тигран Алексанян рассказывал, какие операции популярны среди мужчин. По его словам, они часто обращаются в хирургию, чтобы избавиться от лишнего веса и подтянуть лицо.