Пластический хирург признался, что чаще всего оперирует российским мужчинам

Пластический хирург Алексанян: чаще всего мужчины делают корректировку фигуры и подтяжку лица

09 февраля 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Трендом среди мужчин являются процедуры, не требующие сильного вмешательства, сказал Тигран Алексанян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми востребованными пластическими операциями среди мужчин являются избавление от жировых отложений, а также подтяжка лица. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян. «Чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры (корректировка фигуры путем удаления и перераспределения жировых отложений)», — заявил Тигран Алексанян для «Лента.ру». Также специалист отметил, что мужчины очень беспокоятся из-за наличия морщин, потому они решаются на подтяжку лица. Помимо этого, они стремятся устранить мешки под глазами и нависшие из-за возраста веки. В таких случаях они прибегают к блефаропластике, то есть корректировке формы век и разреза глаз. По словам Алексаняна, трендом для мужчин стали операции, не требующие сильного хирургического вмешательства, а именно бьютификация. Такие методы позволяют менять тон и состояние кожи. Также доктор заявил, что ринопластика тоже очень востребована среди мужчин. «Как правило, они обращаются с просьбами устранить природный дефект, последствия спортивных или бытовых травм», — сказал эксперт. Он отметил, что клиенты также обращаются, чтобы исправить носовую перегородку для налаживания дыхания. Ранее ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказала, при каких случаях врач может отказать клиенту или отговорить его от операции. Например, хирург может переубедить пациента, если решение сделать операцию было импульсивным. Также специалист имеет право отказаться проводить процедуру из-за абсурдных просьб пациента, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми востребованными пластическими операциями среди мужчин являются избавление от жировых отложений, а также подтяжка лица. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян. «Чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры (корректировка фигуры путем удаления и перераспределения жировых отложений)», — заявил Тигран Алексанян для «Лента.ру». Также специалист отметил, что мужчины очень беспокоятся из-за наличия морщин, потому они решаются на подтяжку лица. Помимо этого, они стремятся устранить мешки под глазами и нависшие из-за возраста веки. В таких случаях они прибегают к блефаропластике, то есть корректировке формы век и разреза глаз. По словам Алексаняна, трендом для мужчин стали операции, не требующие сильного хирургического вмешательства, а именно бьютификация. Такие методы позволяют менять тон и состояние кожи. Также доктор заявил, что ринопластика тоже очень востребована среди мужчин. «Как правило, они обращаются с просьбами устранить природный дефект, последствия спортивных или бытовых травм», — сказал эксперт. Он отметил, что клиенты также обращаются, чтобы исправить носовую перегородку для налаживания дыхания. Ранее ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказала, при каких случаях врач может отказать клиенту или отговорить его от операции. Например, хирург может переубедить пациента, если решение сделать операцию было импульсивным. Также специалист имеет право отказаться проводить процедуру из-за абсурдных просьб пациента, передают «Дни.ру».