Британия отказала делегации России в визах для участия в сессии ООН

01 августа 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Великобритания не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН Фото: Денис Моргунов © URA.RU Великобритания не выдала российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала (ОПФП) ООН, чем нарушила международные обязательства. Об этом рассказали в Постпредстве России при организации. «Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что власти Британии нарушили международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Ранее стало известно о хитростях Запада при выдаче виз россиянам. В МИД России осудили такие действия и заявили, что прослеживается злоупотребление позициями.

Великобритания не выдала российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала (ОПФП) ООН, чем нарушила международные обязательства. Об этом рассказали в Постпредстве России при организации. «Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что власти Британии нарушили международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Ранее стало известно о хитростях Запада при выдаче виз россиянам. В МИД России осудили такие действия и заявили, что прослеживается злоупотребление позициями.