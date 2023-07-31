31 июля 2023

Британия отказала делегации России в визах для участия в сессии ООН

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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, депутат городской думы
Великобритания не выдала делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН Фото:

Великобритания не выдала российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала (ОПФП) ООН, чем нарушила международные обязательства. Об этом рассказали в Постпредстве России при организации.

«Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что власти Британии нарушили международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО.

Ранее стало известно о хитростях Запада при выдаче виз россиянам. В МИД России осудили такие действия и заявили, что прослеживается злоупотребление позициями.

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Великобритания не выдала российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала (ОПФП) ООН, чем нарушила международные обязательства. Об этом рассказали в Постпредстве России при организации. «Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там отметили, что власти Британии нарушили международные обязательства как страна, где размещена штаб-квартира ИМО, но и бросить вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Ранее стало известно о хитростях Запада при выдаче виз россиянам. В МИД России осудили такие действия и заявили, что прослеживается злоупотребление позициями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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