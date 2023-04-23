Лавров: Россия не простит США невыдачу виз журналистам

Россия не простит США в связи с невыдачей американским посольством виз российским журналистам. Они должны были вылететь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим», — отметил Сергей Лавров. Соответствующее видео
Ранее Лавров уже отмечал, что американцы хитрят при выдаче виз россиянам. Глава МИД отметил, что части граждан из делегации выдали визы, но это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны, передает телеканал «Царьград».
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