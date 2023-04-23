Лавров: Россия не простит США невыдачу виз журналистам

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия не забудет, что посольство США не выдало визы российским журналистам, подчеркнул Сергей Лавров Фото:

Россия не простит США в связи с невыдачей американским посольством виз российским журналистам. Они должны были вылететь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим», — отметил Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовала в своем telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Лавров уже отмечал, что американцы хитрят при выдаче виз россиянам. Глава МИД отметил, что части граждан из делегации выдали визы, но это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны, передает телеканал «Царьград».

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Россия не простит США в связи с невыдачей американским посольством виз российским журналистам. Они должны были вылететь в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим», — отметил Сергей Лавров. Соответствующее видео опубликовала в своем telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Лавров уже отмечал, что американцы хитрят при выдаче виз россиянам. Глава МИД отметил, что части граждан из делегации выдали визы, но это было сделано с грубым злоупотреблением позицией страны, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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