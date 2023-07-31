31 июля 2023

Тюменские ритуальщики зарабатывают деньги на горе вдов бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, смерть, гробы, скорбь, похоронное дело, утрата
Тюменские ритуальщики пытаются продать дополнительные услуги под видом обязательных Фото:

Тюменка, у которой муж погиб в зоне СВО, пожаловалась, что ритуальщики пытались ей продать дополнительные услуги под видом обязательных. Об этом женщина рассказала журналистам.

«Привезли тело из Екатеринбурга в цинковом гробу, пошли организовывать похороны и уже оплатили похоронный зал и прочее. Потом мне местный менеджер говорит, что в таком гробу хоронить нельзя и нужно купить другой, а у них в наличии были только варианты от 80 тысяч рублей», — рассказала тюменка журналистам «Нашего города».

Еще менеджер уверял в том, что военных обязательно нужно хоронить с оркестром. Эта услуга у компании стоит от 150 тысяч рублей. Тюменский юрист Дмитрий Гаврин объяснил журналистам, что все доплаты — это воля родственника, он всегда может от них отказаться. А ритуальщики не имеют право говорить об этих услугах как об обязательных.

Женщине повезло, что рядом с ней оказался родственник, который понял, что цель сотрудника — это нажиться на горе вдовы. Когда мужчина вступил в диалог с менеджером, все эти услуги оказались необязательными. В итоге женщина от них отказалась.

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Тюменка, у которой муж погиб в зоне СВО, пожаловалась, что ритуальщики пытались ей продать дополнительные услуги под видом обязательных. Об этом женщина рассказала журналистам. «Привезли тело из Екатеринбурга в цинковом гробу, пошли организовывать похороны и уже оплатили похоронный зал и прочее. Потом мне местный менеджер говорит, что в таком гробу хоронить нельзя и нужно купить другой, а у них в наличии были только варианты от 80 тысяч рублей», — рассказала тюменка журналистам «Нашего города». Еще менеджер уверял в том, что военных обязательно нужно хоронить с оркестром. Эта услуга у компании стоит от 150 тысяч рублей. Тюменский юрист Дмитрий Гаврин объяснил журналистам, что все доплаты — это воля родственника, он всегда может от них отказаться. А ритуальщики не имеют право говорить об этих услугах как об обязательных. Женщине повезло, что рядом с ней оказался родственник, который понял, что цель сотрудника — это нажиться на горе вдовы. Когда мужчина вступил в диалог с менеджером, все эти услуги оказались необязательными. В итоге женщина от них отказалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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