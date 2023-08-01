112: под ночной удар ВСУ по «Москва-Сити» попал офис Минэкономики РФ

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, москва-сити, москва
Минэкономразвития располагается на 21-м этаже здания «Москва-Сити», пишет 112 Фото:

На 21-м этаже здания «Москва-Сити» располагается Министерство экономического развития РФ. Именно в эту часть здания был нанесен удар украинским беспилотником.

«На 21-м этаже башни IQ-Квартала „Москва-Сити“, предварительно, находится Минэкономразвития», — сообщает telegram-канал 112. Там отметили, что БПЛА был нацелен для удара именно в эту часть небоскреба.

URA.RU направил запрос в Минэкономразвития для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В ночь на 1 августа в Москве произошла атака украинских беспилотников. Фасад башни «Москва-сити» на уровне 21 этажа получил повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию и сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО, когда они пытались проникнуть в Москву.

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На 21-м этаже здания «Москва-Сити» располагается Министерство экономического развития РФ. Именно в эту часть здания был нанесен удар украинским беспилотником. «На 21-м этаже башни IQ-Квартала „Москва-Сити“, предварительно, находится Минэкономразвития», — сообщает telegram-канал 112. Там отметили, что БПЛА был нацелен для удара именно в эту часть небоскреба. URA.RU направил запрос в Минэкономразвития для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на 1 августа в Москве произошла атака украинских беспилотников. Фасад башни «Москва-сити» на уровне 21 этажа получил повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию и сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО, когда они пытались проникнуть в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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