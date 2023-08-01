112: под ночной удар ВСУ по «Москва-Сити» попал офис Минэкономики РФ

На 21-м этаже здания «Москва-Сити» располагается Министерство экономического развития РФ. Именно в эту часть здания был нанесен удар украинским беспилотником.
«На 21-м этаже башни IQ-Квартала „Москва-Сити“, предварительно, находится Минэкономразвития», — сообщает telegram-канал 112. Там отметили, что БПЛА был нацелен для удара именно в эту часть небоскреба.
URA.RU направил запрос в Минэкономразвития для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
В ночь на 1 августа в Москве произошла атака украинских беспилотников. Фасад башни «Москва-сити» на уровне 21 этажа получил повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию и сообщил, что несколько беспилотников были сбиты средствами ПВО, когда они пытались проникнуть в Москву.
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