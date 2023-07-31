Пермячка купила на Wildberries муляж вместо японского телефона за 106 тысяч рублей

01 августа 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Wildberries долгое время не возвращал деньги клиенту Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Добрянки (Пермский край) заказала через сайт Wildberries телефон японской марки за 106 тысяч рублей. Когда товар пришел, покупатель обнаружила в коробке вместо телефона муляж. За товар ненадлежащего качества жительница города отсудила у компании более 220 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда. «Взыскать с ООО „Вайлдберриз“ в пользу истца стоимость товара в сумме 106475 рублей, неустойку в сумме 106475 рублей, неустойку из расчета 1% от стоимости товара в день до исполнения обязательства по возврату стоимости товара», — говорится в решении. Также компания должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и оплатить судебные расходы. Как заявила истец в суде, в пункте выдачи она обнаружила, что на коробке переклеены заводские пломбы, а в самой коробке лежал муляж. Также в упаковке не было документов и зарядки. Женщина направила претензию в компанию, где ей ответили, что вопрос решен по существу. Но деньги долгое время так и не поступали на счет и после четырех месяцев ожидания покупатель пошла в суд.

Жительница Добрянки (Пермский край) заказала через сайт Wildberries телефон японской марки за 106 тысяч рублей. Когда товар пришел, покупатель обнаружила в коробке вместо телефона муляж. За товар ненадлежащего качества жительница города отсудила у компании более 220 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда. «Взыскать с ООО „Вайлдберриз“ в пользу истца стоимость товара в сумме 106475 рублей, неустойку в сумме 106475 рублей, неустойку из расчета 1% от стоимости товара в день до исполнения обязательства по возврату стоимости товара», — говорится в решении. Также компания должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и оплатить судебные расходы. Как заявила истец в суде, в пункте выдачи она обнаружила, что на коробке переклеены заводские пломбы, а в самой коробке лежал муляж. Также в упаковке не было документов и зарядки. Женщина направила претензию в компанию, где ей ответили, что вопрос решен по существу. Но деньги долгое время так и не поступали на счет и после четырех месяцев ожидания покупатель пошла в суд.