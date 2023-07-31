31 июля 2023

Пермячка купила на Wildberries муляж вместо японского телефона за 106 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, покупки в интернете, wildberries, вайлдберриз
Wildberries долгое время не возвращал деньги клиенту Фото:

Жительница Добрянки (Пермский край) заказала через сайт Wildberries телефон японской марки за 106 тысяч рублей. Когда товар пришел, покупатель обнаружила в коробке вместо телефона муляж. За товар ненадлежащего качества жительница города отсудила у компании более 220 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда.

«Взыскать с ООО „Вайлдберриз“ в пользу истца стоимость товара в сумме 106475 рублей, неустойку в сумме 106475 рублей, неустойку из расчета 1% от стоимости товара в день до исполнения обязательства по возврату стоимости товара», — говорится в решении. Также компания должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и оплатить судебные расходы.

Как заявила истец в суде, в пункте выдачи она обнаружила, что на коробке переклеены заводские пломбы, а в самой коробке лежал муляж. Также в упаковке не было документов и зарядки. Женщина направила претензию в компанию, где ей ответили, что вопрос решен по существу. Но деньги долгое время так и не поступали на счет и после четырех месяцев ожидания покупатель пошла в суд.

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Жительница Добрянки (Пермский край) заказала через сайт Wildberries телефон японской марки за 106 тысяч рублей. Когда товар пришел, покупатель обнаружила в коробке вместо телефона муляж. За товар ненадлежащего качества жительница города отсудила у компании более 220 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Добрянского районного суда. «Взыскать с ООО „Вайлдберриз“ в пользу истца стоимость товара в сумме 106475 рублей, неустойку в сумме 106475 рублей, неустойку из расчета 1% от стоимости товара в день до исполнения обязательства по возврату стоимости товара», — говорится в решении. Также компания должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и оплатить судебные расходы. Как заявила истец в суде, в пункте выдачи она обнаружила, что на коробке переклеены заводские пломбы, а в самой коробке лежал муляж. Также в упаковке не было документов и зарядки. Женщина направила претензию в компанию, где ей ответили, что вопрос решен по существу. Но деньги долгое время так и не поступали на счет и после четырех месяцев ожидания покупатель пошла в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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