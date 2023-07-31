В Челябинской области подешевели капуста, телевизоры и поездка в Беларусь

В Челябинской области в июне подешевели белокочанная капуста на 21,4%, телевизоры — 8,9% и поездка в Беларусь — 11,8%. Об этом URA.RU сообщили 1 августа в пресс-службе Контрольно-счетной палатой (КСП) региона.
«В регионе достаточно товаров и услуг, цены на которые снизились в июне. Среди продовольственных товаров лидерами по снижению цены стали: белокочанная капуста на 21,4%, помидоры свежие — 18,6%, и лук репчатый — 14,8%. Среди непродовольственных — телевизоры на 8,9%, смартфоны на 4,9%, электропылесос напольный на 4,7%. Среди услуг, показывающих дефляцию, лидируют: поездка в Беларусь на 11,8%, музеи и выставки на 7,4%, поездка в Египет на 4,5%», — уточнили в пресс-службе.
Снижение цен на овощи связано с поступлением на прилавки свежего урожая. Цены на огурцы, помидоры и бананы в регионе ниже, чем по УрФО. Стоимость бытовой техники снижаются из-за спада ажиотажа в 2022 году, который повлек дефицит.
Наблюдается существенное замедление цен: в июне обще годовая инфляция составила в регионе прирост на 3,07%, что в три раза меньше, чем в январе (+10,07%). Непродовольственная инфляция демонстрирует отрицательное значение на 0,06%.
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