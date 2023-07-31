Фекалии элитного поселка «Ливерпуль» отравляют воду, которую пьют екатеринбуржцы

01 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Верх-Исетский пруд находится в водоохраной зоне Екатеринбурга и является одним из главных источников водоснабжения города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В коттеджном поселке «Ливерпуль» под Екатеринбургом перестали вывозить жидкие бытовые отходы, от чего переполнились колодцы для канализации. Ядовитые вещества уходят в почву, отравляя грунтовые воды возле Верх-Исетского пруда — основного источника водоснабжения столицы Урала. Обитатели загородных таунхаусов рассказали URA.RU, почему оказались на грани экологической катастрофы. «Поселок „Ливерпуль“ находится около Верх-Исетского водохранилища, откуда идет вода в половину Екатеринбурга и берет начало река Исеть. В результате экологической катастрофы жители рискуют остаться без чистой питьевой воды, а губернатор и полпред рискуют из своих резиденций наблюдать ка.хи (фекалии — прим.ред.) в реке Исеть», — рассказала Алена К., жительница «Ливерпуля». По словам «ливерпульцев», отходы не вывозятся шестой день. Такая ситуация сложилась из-за того, что застройщик, который раньше ежедневно вывозил 50 кубов сточных вод, передал свои полномочия МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Те в июле внезапно прекратили вывоз отходов. В итоге сеть канализационных колодцев переполнилась. «Система наполнилась по максимуму уже на второй день. Сейчас идет шестой, и, поскольку за это время ничего не вывозилось, есть уверенность, что через негерметичные соединения колодцев и труб нечистоты уходят в землю. Но это жидкие отходы, а есть еще и твердые частицы. И если накопятся последние, то все пойдет наверх, через край колодцев», — пояснил Виктор Дудин, председатель товарищества собственников недвижимости «Ливерпуль». Уже сейчас над поселком стоит неприятный запах, особенно в низине у крайних домов. Жители опасаются, что рано или поздно нечистоты хлынут в их подвалы. Они написали жалобы в прокуратуру Свердловской области и региональное минприроды. «На текущий момент в деревне Коптяки около 140 домовладений оказались в зоне экологической катастрофы. Накопительная емкость бытовой канализации переполнена, не вывозится, и стоки уходят в почву около жилых домов (не более 20 метров от дома) без какой-либо очистки», — говорится в обращении «ливерпульцев». За комментарием URA.RU обратилось в Департамент информационной политики. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В коттеджном поселке «Ливерпуль» под Екатеринбургом перестали вывозить жидкие бытовые отходы, от чего переполнились колодцы для канализации. Ядовитые вещества уходят в почву, отравляя грунтовые воды возле Верх-Исетского пруда — основного источника водоснабжения столицы Урала. Обитатели загородных таунхаусов рассказали URA.RU, почему оказались на грани экологической катастрофы. «Поселок „Ливерпуль“ находится около Верх-Исетского водохранилища, откуда идет вода в половину Екатеринбурга и берет начало река Исеть. В результате экологической катастрофы жители рискуют остаться без чистой питьевой воды, а губернатор и полпред рискуют из своих резиденций наблюдать ка.хи (фекалии — прим.ред.) в реке Исеть», — рассказала Алена К., жительница «Ливерпуля». По словам «ливерпульцев», отходы не вывозятся шестой день. Такая ситуация сложилась из-за того, что застройщик, который раньше ежедневно вывозил 50 кубов сточных вод, передал свои полномочия МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство». Те в июле внезапно прекратили вывоз отходов. В итоге сеть канализационных колодцев переполнилась. «Система наполнилась по максимуму уже на второй день. Сейчас идет шестой, и, поскольку за это время ничего не вывозилось, есть уверенность, что через негерметичные соединения колодцев и труб нечистоты уходят в землю. Но это жидкие отходы, а есть еще и твердые частицы. И если накопятся последние, то все пойдет наверх, через край колодцев», — пояснил Виктор Дудин, председатель товарищества собственников недвижимости «Ливерпуль». Уже сейчас над поселком стоит неприятный запах, особенно в низине у крайних домов. Жители опасаются, что рано или поздно нечистоты хлынут в их подвалы. Они написали жалобы в прокуратуру Свердловской области и региональное минприроды. «На текущий момент в деревне Коптяки около 140 домовладений оказались в зоне экологической катастрофы. Накопительная емкость бытовой канализации переполнена, не вывозится, и стоки уходят в почву около жилых домов (не более 20 метров от дома) без какой-либо очистки», — говорится в обращении «ливерпульцев». За комментарием URA.RU обратилось в Департамент информационной политики. Ответ на момент публикации не поступил.