31 июля 2023

В Перми суд отменил условные сроки бизнесменам, поставлявшим в больницы технический кислород

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Виды Пермского края, пермский краевой суд
Пермский краевой суд отправил дело на новое рассмотрение Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермский краевой суд отменил приговор бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову, которые ранее получили условные сроки по делу о техническом кислороде. Теперь дело о махинациях в период пандемии коронавируса будет рассмотрено вновь.

«Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается в telegram-канале суда.

В мае предпринимателей приговорили к пяти и пяти с половиной годам условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей, а прокуратура требовала реальных сроков. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.

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Пермский краевой суд отменил приговор бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову, которые ранее получили условные сроки по делу о техническом кислороде. Теперь дело о махинациях в период пандемии коронавируса будет рассмотрено вновь. «Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается в telegram-канале суда. В мае предпринимателей приговорили к пяти и пяти с половиной годам условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей, а прокуратура требовала реальных сроков. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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