В Перми суд отменил условные сроки бизнесменам, поставлявшим в больницы технический кислород

Пермский краевой суд отменил приговор бизнесменам Олегу Шашмурину и Сергею Фукалову, которые ранее получили условные сроки по делу о техническом кислороде. Теперь дело о махинациях в период пандемии коронавируса будет рассмотрено вновь.
«Пермский краевой суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении Олега Шашмурина и Сергея Фукалова, которые во время пандемии COVID-19 продали пермским клиникам более 70 тонн технического кислорода под видом медицинского. Дело направлено на новое рассмотрение», — сообщается в telegram-канале суда.
В мае предпринимателей приговорили к пяти и пяти с половиной годам условно. Ущерб от их действий составил 3,7 млн рублей, а прокуратура требовала реальных сроков. Но суд учел раскаяние подсудимых и добровольное возмещение причиненного ущерба.
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