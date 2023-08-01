Челябинским аграриям не хватает трактористов. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, трактор, посевная, пашня, тракторист, опашка, механизатор, сельское хозяйство
Нехватка кадров наблюдается на фоне роста зарплат трактористов Фото:

Сельхозпроизводители Челябинской области столкнулись с острой нехваткой трактористов-механизаторов. Как URA.RU рассказали участники рынка, кадров не хватает, даже несмотря на среднюю зарплату порядка 45 тысяч рублей.

«Нам остро не хватает трактористов-механизаторов. Готовы принять нескольких человек, но выбор невелик. Обновление за счет молодых кадров минимально», — рассказала URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.

Собеседница URA.RU отметила, что в условиях нехватки специалистов кадрам расширяют соцпакет. Несколько молодых семей в Григорьевке Каслинского района получили за работу жилье. В конце года работникам выдается тринадцатая зарплата, после сбора урожая — премия.

«Дома предоставляем в собственность после нескользких лет отработки. Покупаем не у себя в селе, а в Варне, за 40 км от нас. Там есть вся инфраструктура, и женам работа», — поделился с URA.RU опытом директор сельхозпредприятия «Березка» Денис Шумских.

Руководитель посетовал на нехватку работы для женщин в деревне, что является сдерживающим фактором для развития. Из-за этого многие переезжают в города. Сегаль отметила, что для супруг трактористов есть работа сборщицами в поле и поварами. Семья Гантовых работает в тандеме: муж Роман — тракторист, жена Елена — оператор трактора. Вдвоем обеспечивают самую высокую производительность труда.

О привлечении кадров речь шла в заксобрании региона. Сообщалось, что заработают два кластера проекта «Профессионалитет»: на базе аграрного университета и Южно-Уральского агропромышленного колледжа. Власти рассчитывают, что начинание будет содействовать притоку кадров в село.

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Сельхозпроизводители Челябинской области столкнулись с острой нехваткой трактористов-механизаторов. Как URA.RU рассказали участники рынка, кадров не хватает, даже несмотря на среднюю зарплату порядка 45 тысяч рублей. «Нам остро не хватает трактористов-механизаторов. Готовы принять нескольких человек, но выбор невелик. Обновление за счет молодых кадров минимально», — рассказала URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль. Собеседница URA.RU отметила, что в условиях нехватки специалистов кадрам расширяют соцпакет. Несколько молодых семей в Григорьевке Каслинского района получили за работу жилье. В конце года работникам выдается тринадцатая зарплата, после сбора урожая — премия. «Дома предоставляем в собственность после нескользких лет отработки. Покупаем не у себя в селе, а в Варне, за 40 км от нас. Там есть вся инфраструктура, и женам работа», — поделился с URA.RU опытом директор сельхозпредприятия «Березка» Денис Шумских. Руководитель посетовал на нехватку работы для женщин в деревне, что является сдерживающим фактором для развития. Из-за этого многие переезжают в города. Сегаль отметила, что для супруг трактористов есть работа сборщицами в поле и поварами. Семья Гантовых работает в тандеме: муж Роман — тракторист, жена Елена — оператор трактора. Вдвоем обеспечивают самую высокую производительность труда. О привлечении кадров речь шла в заксобрании региона. Сообщалось, что заработают два кластера проекта «Профессионалитет»: на базе аграрного университета и Южно-Уральского агропромышленного колледжа. Власти рассчитывают, что начинание будет содействовать притоку кадров в село.
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© Служба новостей «URA.RU»
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