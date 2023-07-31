Куйвашев отчитался перед региональными депутатами
Во вторник, 1 августа, глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Заксобрания. Губернатор отчитался об итогах работы правительства за прошлый год. Главные тезисы его выступления — в сбойке URA.RU.
- Экономическая ситуация в регионе считается стабильной. Доходы областного бюджета в прошлом году составили около 373 млрд рублей, что почти на 4%. Это выше уровня 2021 года.
- Под Екатеринбургом в рамках проекта «Сухой порт» построят торгово-логистический центр площадью 33 га, он появится в Сысертского городском округе.
- Планируется запустить маршрут скоростной электрички «Ласточка» из Екатеринбурга в Ирбит, а также продлить маршрут Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Бокситы вглубь Североуральска вплоть до одноименной станции.
- Уже со следующего года в регионе начнут реформу средне-специального образования. Первые 15 колледжей переведут из-под министерства образования в ведение профильных министерств, где знают реальное положение дел в каждой отрасли. С помощью предприятий будут обновлять лаборатории и мастерские, улучшать оснащение.
- Квартальным инспекторам дадут полномочия штрафовать горожан за нарушения правил парковки.
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