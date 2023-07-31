31 июля 2023

Что сказал депутатам Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев. Главное

Куйвашев отчитался перед региональными депутатами
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Валерий Фальков. Екатеринбург, куйвашев евгений, фальков валерий
Куйвашев отчитался перед региональными депутатами Фото:

Во вторник, 1 августа, глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Заксобрания. Губернатор отчитался об итогах работы правительства за прошлый год. Главные тезисы его выступления — в сбойке URA.RU.

  • Экономическая ситуация в регионе считается стабильной. Доходы областного бюджета в прошлом году составили около 373 млрд рублей, что почти на 4%. Это выше уровня 2021 года.
  • Под Екатеринбургом в рамках проекта «Сухой порт» построят торгово-логистический центр площадью 33 га, он появится в Сысертского городском округе.
  • Планируется запустить маршрут скоростной электрички «Ласточка» из Екатеринбурга в Ирбит, а также продлить маршрут Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Бокситы вглубь Североуральска вплоть до одноименной станции.
  • Уже со следующего года в регионе начнут реформу средне-специального образования. Первые 15 колледжей переведут из-под министерства образования в ведение профильных министерств, где знают реальное положение дел в каждой отрасли. С помощью предприятий будут обновлять лаборатории и мастерские, улучшать оснащение.
  • Квартальным инспекторам дадут полномочия штрафовать горожан за нарушения правил парковки.

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Во вторник, 1 августа, глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального Заксобрания. Губернатор отчитался об итогах работы правительства за прошлый год. Главные тезисы его выступления — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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