Пользователи Android не могут скачать приложение «Тинькофф банка»

Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play на фоне введенных недавно США и Канадой санкций
Из магазина приложений Google Play на Android пропало приложение «Тинькофф банка». Об этом стало известно сегодня.
При поиске «Тинькофф банка» приложение больше не появляется. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play на фоне введенных недавно США и Канадой санкций, пишут РИА Новости.
URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается.
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