Пользователи Android не могут скачать приложение «Тинькофф банка»

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play на фоне введенных недавно США и Канадой санкций Фото:

Из магазина приложений Google Play на Android пропало приложение «Тинькофф банка». Об этом стало известно сегодня.

При поиске «Тинькофф банка» приложение больше не появляется. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play на фоне введенных недавно США и Канадой санкций, пишут РИА Новости.

URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается.

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Из магазина приложений Google Play на Android пропало приложение «Тинькофф банка». Об этом стало известно сегодня. При поиске «Тинькофф банка» приложение больше не появляется. В этом убедился корреспондент URA.RU. Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play на фоне введенных недавно США и Канадой санкций, пишут РИА Новости. URA.RU направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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