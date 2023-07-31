31 июля 2023

В озерском психдиспансере прокомментировали задержание бывшего главврача. Скрин

Задержанный по подозрению в взятке Владимир Кичатов уже месяц не работает в медучреждении
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Кичатов уволился за месяц до задержания Фото:

В психоневрологическом диспансере Озерска (Челябинская область) прокомментировали задержание бывшего заведующего Владимира Кичатова. По заявлению администрации ФГБУЗ КБ №71, он был уволен за месяц до задержания.

«Администрация ФГБУЗ КБ №71 официально уведомляет, что Кичатов Владимир Валентинович уволен по собственному желанию 30 июня. Он не является сотрудником больницы», — сообщили URA.RU в администрации медучреждения.

При этом, согласно информации на официальном сайте психдиспансера, Кичатов до сих пор занимает должность завотделением. Скорее всего, в ближайшее время модераторы уберут информацию о нем.

Кичатова задержали 31 июля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении экс-заведующего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, он за деньги оставлял людей на принудительное лечение.

На официальном сайте ФГБУЗ КБ №71 Владимир Кичатов значится в роли заведующего психиатрическим отделением
На официальном сайте ФГБУЗ КБ №71 Владимир Кичатов значится в роли заведующего психиатрическим отделением

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В психоневрологическом диспансере Озерска (Челябинская область) прокомментировали задержание бывшего заведующего Владимира Кичатова. По заявлению администрации ФГБУЗ КБ №71, он был уволен за месяц до задержания. «Администрация ФГБУЗ КБ №71 официально уведомляет, что Кичатов Владимир Валентинович уволен по собственному желанию 30 июня. Он не является сотрудником больницы», — сообщили URA.RU в администрации медучреждения. При этом, согласно информации на официальном сайте психдиспансера, Кичатов до сих пор занимает должность завотделением. Скорее всего, в ближайшее время модераторы уберут информацию о нем. Кичатова задержали 31 июля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении экс-заведующего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, он за деньги оставлял людей на принудительное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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