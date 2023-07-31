В озерском психдиспансере прокомментировали задержание бывшего главврача. Скрин

Задержанный по подозрению в взятке Владимир Кичатов уже месяц не работает в медучреждении

01 августа 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Владимир Кичатов уволился за месяц до задержания Фото: Анна Майорова © URA.RU В психоневрологическом диспансере Озерска (Челябинская область) прокомментировали задержание бывшего заведующего Владимира Кичатова. По заявлению администрации ФГБУЗ КБ №71, он был уволен за месяц до задержания. «Администрация ФГБУЗ КБ №71 официально уведомляет, что Кичатов Владимир Валентинович уволен по собственному желанию 30 июня. Он не является сотрудником больницы», — сообщили URA.RU в администрации медучреждения. При этом, согласно информации на официальном сайте психдиспансера, Кичатов до сих пор занимает должность завотделением. Скорее всего, в ближайшее время модераторы уберут информацию о нем. Кичатова задержали 31 июля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении экс-заведующего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, он за деньги оставлял людей на принудительное лечение. На официальном сайте ФГБУЗ КБ №71 Владимир Кичатов значится в роли заведующего психиатрическим отделением Скрин: Официальный сайт ФГБУЗ КБ №71

В психоневрологическом диспансере Озерска (Челябинская область) прокомментировали задержание бывшего заведующего Владимира Кичатова. По заявлению администрации ФГБУЗ КБ №71, он был уволен за месяц до задержания. «Администрация ФГБУЗ КБ №71 официально уведомляет, что Кичатов Владимир Валентинович уволен по собственному желанию 30 июня. Он не является сотрудником больницы», — сообщили URA.RU в администрации медучреждения. При этом, согласно информации на официальном сайте психдиспансера, Кичатов до сих пор занимает должность завотделением. Скорее всего, в ближайшее время модераторы уберут информацию о нем. Кичатова задержали 31 июля. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении экс-заведующего возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, он за деньги оставлял людей на принудительное лечение.