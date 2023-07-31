В Салехарде бродячие собаки напали на подростка
В Салехарде собаки напали на ребенка в районе магазина «Вятка», также жители окружной столицы жалуются на стаю бездомных животных в районе лодочной станции. Информация об этом опубликована в социальных сетях.
«Салехарде в районе лодочной станции собаки кидаются на людей, помимо этого, около магазина „Вятка“, пес покусал ребенка», — сообщает подписчик группы «Ямал да удал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото, на котором видны рваные раны на руках подростка.
В пресс-службе администрации Салехарда подтвердили информацию о нападении собак на подростка. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.
В Салехарде собаки покусали подростка
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