31 июля 2023
30 июля 2023

В Салехарде одичавшие собаки напали на ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде бродячие собаки напали на подростка Фото:

В Салехарде собаки напали на ребенка в районе магазина «Вятка», также жители окружной столицы жалуются на стаю бездомных животных в районе лодочной станции. Информация об этом опубликована в социальных сетях.

«Салехарде в районе лодочной станции собаки кидаются на людей, помимо этого, около магазина „Вятка“, пес покусал ребенка», — сообщает подписчик группы «Ямал да удал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото, на котором видны рваные раны на руках подростка.

В пресс-службе администрации Салехарда подтвердили информацию о нападении собак на подростка. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.

В Салехарде собаки покусали подростка
В Салехарде собаки покусали подростка
Фото:

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В Салехарде собаки напали на ребенка в районе магазина «Вятка», также жители окружной столицы жалуются на стаю бездомных животных в районе лодочной станции. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «Салехарде в районе лодочной станции собаки кидаются на людей, помимо этого, около магазина „Вятка“, пес покусал ребенка», — сообщает подписчик группы «Ямал да удал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото, на котором видны рваные раны на руках подростка. В пресс-службе администрации Салехарда подтвердили информацию о нападении собак на подростка. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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