В Салехарде одичавшие собаки напали на ребенка. Фото

01 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Салехарде бродячие собаки напали на подростка Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде собаки напали на ребенка в районе магазина «Вятка», также жители окружной столицы жалуются на стаю бездомных животных в районе лодочной станции. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «Салехарде в районе лодочной станции собаки кидаются на людей, помимо этого, около магазина „Вятка“, пес покусал ребенка», — сообщает подписчик группы «Ямал да удал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото, на котором видны рваные раны на руках подростка. В пресс-службе администрации Салехарда подтвердили информацию о нападении собак на подростка. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия. В Салехарде собаки покусали подростка Фото: группа «Ямал да удал», Вк — https://vk.ru/yamaldaudal?w=wall-161556575_9094

В Салехарде собаки напали на ребенка в районе магазина «Вятка», также жители окружной столицы жалуются на стаю бездомных животных в районе лодочной станции. Информация об этом опубликована в социальных сетях. «Салехарде в районе лодочной станции собаки кидаются на людей, помимо этого, около магазина „Вятка“, пес покусал ребенка», — сообщает подписчик группы «Ямал да удал» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото, на котором видны рваные раны на руках подростка. В пресс-службе администрации Салехарда подтвердили информацию о нападении собак на подростка. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств происшествия.