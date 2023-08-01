Жителей Мариуполя путают длинными телефонами скорой помощи

01 августа 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Вызвать скорую можно по единому короткому номеру 103 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В проукраинских группах в социальных сетях путают жителей Мариуполя номерами телефонов скорой помощи. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах расходится информация о том, что дозваниваться в скорую помощь нуждающимся приходится по длинному номеру, который трудно запомнить. В контактном центре здравоохранения города Мариуполь корреспонденту URA.RU сообщили, что это не так, и вызвать экипаж можно как по единому номеру, так и по иным телефонам. «Длинные номера действительно есть, но это номера подстанций скорой помощи, но вы можете вызвать машину непосредственно по короткому номеру 103», — заявили в центре здравоохранения. На официальном сайте ДНР и сайте администрации города Мариуполя также указаны актуальные номера телефонов экстренных служб короткого образца. Их формат приведен к общероссийскому стандарту.

В проукраинских группах в социальных сетях путают жителей Мариуполя номерами телефонов скорой помощи. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах расходится информация о том, что дозваниваться в скорую помощь нуждающимся приходится по длинному номеру, который трудно запомнить. В контактном центре здравоохранения города Мариуполь корреспонденту URA.RU сообщили, что это не так, и вызвать экипаж можно как по единому номеру, так и по иным телефонам. «Длинные номера действительно есть, но это номера подстанций скорой помощи, но вы можете вызвать машину непосредственно по короткому номеру 103», — заявили в центре здравоохранения. На официальном сайте ДНР и сайте администрации города Мариуполя также указаны актуальные номера телефонов экстренных служб короткого образца. Их формат приведен к общероссийскому стандарту.