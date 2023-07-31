Тюменский театр кукол покажет свой самый дорогой спектакль с пометкой 18+

Премьерные показы начнутся с 13 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Билеты на спектакль «Мастер и Маргарита», премьера которого состоится в октябре на сцене Тюменского театра кукол, будут самыми дорогими в репертуаре. Стоимость на них доходит до полутора тысяч рублей. Такие данные представлены на сайте театра.

«В основе спектакля „Мастер и Маргарита“ легендарный роман Михаила Булгакова о любви и нравственном долге, о преданности и предательстве, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением, порывом к свету и добру. Стоимость билетов: от 500 до 1500 рублей. Ближайшие даты: 13, 14, 15 октября», — указано на сайте.

Средняя стоимость билетов на спектакли в Тюменском театре кукол составляет от 300 до 800 рублей. Постановка «Мастер и Маргарита» является самой дорогой среди представленных. Кроме того, история будет показана в вечернее время и ориентирована за аудиторию, старше 18 лет.

В пресс-службе Тюменского театрально-концертного объединения на вопрос журналистов о цене на новый спектакль ответили следующее: «Постановка „Мастер и Маргарита“ создается для взрослой публики 18+. Спектакль вечерний, а для детей представления проводят в дневные часы. Затраты на сам спектакль: декорации, потрясающие куклы и костюмы. А так же хотим отметить, что цена на билет не дороже, чем в других наших культурных учреждениях на подобные мероприятия».

В январе 2023 года директор кукольного театра Роман Явныч анонсировал постановку «Мастер и Маргарита». По его словам, это будет большой и технически сложный спектакль. Дата премьеры выбрана мистическая — пятница, 13 октября.