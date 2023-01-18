В Тюменском театре кукол впервые поставят спектакль 18+

Новый репертуар включит в себя постановку по роману «Мастер и Маргарита» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский театр кукол в новом сезоне представит необычную постановку — спектакль для взрослых с возрастным ограничением 18+. Об этом во время беседы с журналистами рассказал его руководитель Роман Явныч. Репертуар театра обновится новым спектаклем по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Театр кукол не только для детей. Мы работаем в этом направлении, и 2023 год принесет одну из премьер для взрослого населения. В октябре у нас запланирован тот самый разворот в сторону взрослой аудитории — спектакль с возрастным ограничением 18+ — „Мастер и Маргарита“. Это будет большой, постановочный, технически сложный спектакль. Мы уверены, что этой вечной историей мы не разочаруем взрослого зрителя», — рассказал о планах театра Роман Явныч.

Встреча с директором театра кукол прошла в рамках пресс-завтрака, организованного 19 января Тюменским концертно-театральным объединением. На нем присутствовали руководители крупнейших областных культурных площадок. Сергей Осинцев, директор тюменского драмтеатра, анонсировал не только премьерные спектакли, но и рассказал об изменениях в работе артистов.