Читатель URA.RU раскрыл, как педофил проникал к детям в Анапе

Читатель URA.RU рассказал, что педофил, изнасиловавший пятерых девочек, проникал в лагерь ночью
© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Мужчина крал телефоны, рассказал читатель URA.RU Фото:

Педофил, который изнасиловал девочек в лагере Анапы, появлялся у них в номерах ночью. Об этом рассказал читатель URA.RU, ставший очевидцем событий.

«Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной)», — заявил читатель. Он добавил, что мужчина крал телефоны и гладил спящих девочек. Читатель также отметил, что в предыдущий раз полиция не смогла найти педофила и украденное имущество.

Ранее стало известно, что в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Подозреваемым в этом преступлении является мужчина из Воронежской области, он задержан.

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Педофил, который изнасиловал девочек в лагере Анапы, появлялся у них в номерах ночью. Об этом рассказал читатель URA.RU, ставший очевидцем событий. «Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной)», — заявил читатель. Он добавил, что мужчина крал телефоны и гладил спящих девочек. Читатель также отметил, что в предыдущий раз полиция не смогла найти педофила и украденное имущество. Ранее стало известно, что в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Подозреваемым в этом преступлении является мужчина из Воронежской области, он задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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