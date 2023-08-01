Читатель URA.RU раскрыл, как педофил проникал к детям в Анапе

Мужчина крал телефоны, рассказал читатель URA.RU
Педофил, который изнасиловал девочек в лагере Анапы, появлялся у них в номерах ночью. Об этом рассказал читатель URA.RU, ставший очевидцем событий.
«Ночью забрался в лагерь мужик левый (порезал сетку в ванной)», — заявил читатель. Он добавил, что мужчина крал телефоны и гладил спящих девочек. Читатель также отметил, что в предыдущий раз полиция не смогла найти педофила и украденное имущество.
Ранее стало известно, что в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошли случаи сексуального насилия над пятью девочками. Подозреваемым в этом преступлении является мужчина из Воронежской области, он задержан.
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