МЧС: в Люберцах горят три ангара на площади 1200 квадратных метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
Пожар в Люберцах тушат более 70 человек Фото:

Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в Люберцах (Подмосковье) увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — заявило ведомство. Информацию передает РИА Новости. Ликвидируют пожар более 70 человек и 21 единица техники.

Ранее стало известно, что в Подмосковье заметили сильный пожар. Информации о пострадавших нет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в Люберцах (Подмосковье) увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — заявило ведомство. Информацию передает РИА Новости. Ликвидируют пожар более 70 человек и 21 единица техники. Ранее стало известно, что в Подмосковье заметили сильный пожар. Информации о пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...