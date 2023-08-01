МЧС: в Люберцах горят три ангара на площади 1200 квадратных метров. Видео 01 августа 2023 в 15:19 Размер текста - 17 + Пожар в Люберцах тушат более 70 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в Люберцах (Подмосковье) увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — заявило ведомство. Информацию передает РИА Новости. Ликвидируют пожар более 70 человек и 21 единица техники. Ранее стало известно, что в Подмосковье заметили сильный пожар. Информации о пострадавших нет. Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в Люберцах (Подмосковье) увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — заявило ведомство. Информацию передает РИА Новости. Ликвидируют пожар более 70 человек и 21 единица техники. Ранее стало известно, что в Подмосковье заметили сильный пожар. Информации о пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям