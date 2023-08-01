Пожар в Люберцах тушат более 70 человек
Площадь пожара в трех горящих ангарах на строительной базе в Люберцах (Подмосковье) увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров», — заявило ведомство. Информацию передает РИА Новости. Ликвидируют пожар более 70 человек и 21 единица техники.
Ранее стало известно, что в Подмосковье заметили сильный пожар. Информации о пострадавших нет.
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