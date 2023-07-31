Baza: мошенники убедили женщину поджечь военкомат в Можайске

Мошенники заставили поджечь военкомат в Можайске 45-летнюю женщину. Об этом передает telegram-канал Baza. Уточняется, что ее убедили в том, что в здании находятся преступники.
«Неизвестные сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, звонившие предложили ей поджечь военкома, в котором якобы находятся эти мошенники», — передает издание.
Женщина подожгла здание, однако потушить пожар оперативно удалось сотрудникам МЧС. В здании пострадала только оконная рама.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поджог двери военкомата. Также он попытался протаранить ворота на территории здания. Позже он был задержан.
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