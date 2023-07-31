31 июля 2023

Baza: мошенники убедили женщину поджечь военкомат в Можайске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, военкомат, призывная комиссия
Пожар в военкомате потушили спасатели Фото:

Мошенники заставили поджечь военкомат в Можайске 45-летнюю женщину. Об этом передает telegram-канал Baza. Уточняется, что ее убедили в том, что в здании находятся преступники.

«Неизвестные сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, звонившие предложили ей поджечь военкома, в котором якобы находятся эти мошенники», — передает издание.

Женщина подожгла здание, однако потушить пожар оперативно удалось сотрудникам МЧС. В здании пострадала только оконная рама.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поджог двери военкомата. Также он попытался протаранить ворота на территории здания. Позже он был задержан.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники заставили поджечь военкомат в Можайске 45-летнюю женщину. Об этом передает telegram-канал Baza. Уточняется, что ее убедили в том, что в здании находятся преступники. «Неизвестные сообщили женщине, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы это предотвратить, звонившие предложили ей поджечь военкома, в котором якобы находятся эти мошенники», — передает издание. Женщина подожгла здание, однако потушить пожар оперативно удалось сотрудникам МЧС. В здании пострадала только оконная рама. Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поджог двери военкомата. Также он попытался протаранить ворота на территории здания. Позже он был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...