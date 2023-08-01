Курганская прокуратура запросила 15 лет колонии для бывшей чиновницы

Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы для бывшей замглавы администрации г. Шадринск (Курганская область) Татьяны Тугановой. Такое наказание ей просят вынести по обвинению в коррупционных преступлениях, выявленных при реконструкции городских очистных сооружений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Шадринский межрайонный прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Тугановой по обвинению в ст. 285 ч.3; ст. 290 ч.5 п.в УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия, Туганова вместе с подрядчиком своими действиями нанесла ущерб бюджету в размере 33 млн рублей.
Суд по делу предпринимателя и бывшей чиновницы длился на протяжении года. Для руководителя подрядной организации, выполнявшей работы, обвинение запросило 16 лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и даче взятки. Приговор должны огласить в начале августа.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшую курганскую чиновницу заподозрили в коррупции. Нарушения нашли при проверке документов, среди которых были подписанные акты невыполненных работ.
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