01 августа 2023
31 июля 2023

Курганская прокуратура запросила 15 лет колонии для бывшей чиновницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, прокурор, судебное заседание, судья, суд
Бывшую курганскую чиновницу просят отправить в колонию Фото:

Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы для бывшей замглавы администрации г. Шадринск (Курганская область) Татьяны Тугановой. Такое наказание ей просят вынести по обвинению в коррупционных преступлениях, выявленных при реконструкции городских очистных сооружений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Шадринский межрайонный прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Тугановой по обвинению в ст. 285 ч.3; ст. 290 ч.5 п.в УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия, Туганова вместе с подрядчиком своими действиями нанесла ущерб бюджету в размере 33 млн рублей.

Суд по делу предпринимателя и бывшей чиновницы длился на протяжении года. Для руководителя подрядной организации, выполнявшей работы, обвинение запросило 16 лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и даче взятки. Приговор должны огласить в начале августа.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшую курганскую чиновницу заподозрили в коррупции. Нарушения нашли при проверке документов, среди которых были подписанные акты невыполненных работ.

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Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы для бывшей замглавы администрации г. Шадринск (Курганская область) Татьяны Тугановой. Такое наказание ей просят вынести по обвинению в коррупционных преступлениях, выявленных при реконструкции городских очистных сооружений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Шадринский межрайонный прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Тугановой по обвинению в ст. 285 ч.3; ст. 290 ч.5 п.в УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. По версии следствия, Туганова вместе с подрядчиком своими действиями нанесла ущерб бюджету в размере 33 млн рублей. Суд по делу предпринимателя и бывшей чиновницы длился на протяжении года. Для руководителя подрядной организации, выполнявшей работы, обвинение запросило 16 лет колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и даче взятки. Приговор должны огласить в начале августа. Ранее URA.RU сообщало, что бывшую курганскую чиновницу заподозрили в коррупции. Нарушения нашли при проверке документов, среди которых были подписанные акты невыполненных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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