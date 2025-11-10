Логотип РИА URA.RU
Курганской области выделили почти 2 млрд на инфраструктуру для переработки ТКО

10 ноября 2025 в 13:44
Правительство РФ выделит Курганской области около 2 млрд рублей на сортировку отходов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). На эти цели региону выделено свыше 1,9 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Курганская область. Размер субсидии на создание инфраструктуры для переработки ТКО: 1 917 444,8 рублей», — говорится в документе.

Также субсидии на условиях софинансирования получат республики Марий Эл, Мордовия и Дагестан. Всего на это из бюджета страна направят более шести миллиардов рублей. Благодаря господдержке на указанных территориях будет реализовано шесть проектов, связанных со строительством и реконструкцией предприятий, занимающихся переработкой, сортировкой, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов. Цель инициативы — сформировать целостную систему управления твердыми коммунальными отходами, организовать их сортировку и переработку, а также сократить количество мусора, который отправляется на полигоны.

Мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки ТКО реализуются в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в новый нацпроект «Экологическое благополучие». Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал обеспечить полную сортировку мусора к 2030 году. 

