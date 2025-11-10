Курганской области выделили почти 2 млрд на инфраструктуру для переработки ТКО

Также субсидии на условиях софинансирования получат республики Марий Эл, Мордовия и Дагестан. Всего на это из бюджета страна направят более шести миллиардов рублей. Благодаря господдержке на указанных территориях будет реализовано шесть проектов, связанных со строительством и реконструкцией предприятий, занимающихся переработкой, сортировкой, обезвреживанием и утилизацией твердых коммунальных отходов. Цель инициативы — сформировать целостную систему управления твердыми коммунальными отходами, организовать их сортировку и переработку, а также сократить количество мусора, который отправляется на полигоны.