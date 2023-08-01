Статусный чиновник пермского правительства намерен уйти в отставку

Пермский вице-премьер Андрей Кокорев решил оставить должность

Андрей Кокорев работает в правительстве с 2017 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Вице-премьер Пермского края по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев может уйти в отставку. Как сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах региона, окончательное решение должно быть принято после Нового года.

«До Нового года Кокорев точно доработает. А там уже очень вряд ли. Уходить будет по состоянию здоровья», — сообщил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.

Андрей Кокорев в кабмине в статусе вице-премьера курирует минЖКХ, минтарифов и инспекцию жилнадзора. Кокорев пришел в правительство в 2017 году из «Пермэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Работал замруководителя региональной службы по тарифам, министром тарифного регулирования, министром ЖКХ и благоустройства. В ноябре 2020 года был назначен вице-премьером.