Статусный чиновник пермского правительства намерен уйти в отставку

Пермский вице-премьер Андрей Кокорев решил оставить должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, кокорев андрей
Андрей Кокорев работает в правительстве с 2017 года Фото:

Вице-премьер Пермского края по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев может уйти в отставку. Как сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах региона, окончательное решение должно быть принято после Нового года.

«До Нового года Кокорев точно доработает. А там уже очень вряд ли. Уходить будет по состоянию здоровья», — сообщил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.

Андрей Кокорев в кабмине в статусе вице-премьера курирует минЖКХ, минтарифов и инспекцию жилнадзора. Кокорев пришел в правительство в 2017 году из «Пермэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Работал замруководителя региональной службы по тарифам, министром тарифного регулирования, министром ЖКХ и благоустройства. В ноябре 2020 года был назначен вице-премьером.

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Вице-премьер Пермского края по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев может уйти в отставку. Как сообщили несколько источников URA.RU в политэлитах региона, окончательное решение должно быть принято после Нового года. «До Нового года Кокорев точно доработает. А там уже очень вряд ли. Уходить будет по состоянию здоровья», — сообщил инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен. Андрей Кокорев в кабмине в статусе вице-премьера курирует минЖКХ, минтарифов и инспекцию жилнадзора. Кокорев пришел в правительство в 2017 году из «Пермэнерго» (филиал «МРСК Урала»). Работал замруководителя региональной службы по тарифам, министром тарифного регулирования, министром ЖКХ и благоустройства. В ноябре 2020 года был назначен вице-премьером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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