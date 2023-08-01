Трансгендер поджег военкомат в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь погасили практически сразу Фото:

Военкомат Верхнеуральского и Нагайбакского районов в Челябинской области в ночь на 1 августа пытался поджечь трансгендер, несколько лет назад сменивший пол на женский. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«38-летняя Дарья раньше была Дмитрием. Она набрала кредитов, по которым не могла расплатиться. Неизвестные предложили ей поджечь военкомат, обещали заплатить», — рассказал инсайдер.

Дарья метнула в стену военкомата бутылку с жидкостью, но огонь охватил лишь один квадратный метр. Практически сразу ее задержали сотрудники УФСБ по региону.

В эту же ночь в Копейске пыталась поджечь здание военкомата инженер Челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Не прошло и минуты, как ее задержали полицейские. Перед тем, как совершить попытку теракта, женщина лишилась крупной суммы — отправила мошенникам около двух миллионов рублей. Представители Росгвардии и других силовых структур пока не дали официальных комментариев по попыткам поджога двух военкоматов в регионе.

19 июля Совет Федерации одобрил закон, запрещающий смену пола в России. Также трансгендерам запретят усыновлять детей.

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Военкомат Верхнеуральского и Нагайбакского районов в Челябинской области в ночь на 1 августа пытался поджечь трансгендер, несколько лет назад сменивший пол на женский. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «38-летняя Дарья раньше была Дмитрием. Она набрала кредитов, по которым не могла расплатиться. Неизвестные предложили ей поджечь военкомат, обещали заплатить», — рассказал инсайдер. Дарья метнула в стену военкомата бутылку с жидкостью, но огонь охватил лишь один квадратный метр. Практически сразу ее задержали сотрудники УФСБ по региону. В эту же ночь в Копейске пыталась поджечь здание военкомата инженер Челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Не прошло и минуты, как ее задержали полицейские. Перед тем, как совершить попытку теракта, женщина лишилась крупной суммы — отправила мошенникам около двух миллионов рублей. Представители Росгвардии и других силовых структур пока не дали официальных комментариев по попыткам поджога двух военкоматов в регионе. 19 июля Совет Федерации одобрил закон, запрещающий смену пола в России. Также трансгендерам запретят усыновлять детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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