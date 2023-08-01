В Госдуме высказались о введении в РФ сроков мобилизации

Член комитета по обороне Госдумы Соболев: правки о введении сроков мобилизации нецелесообразны

01 августа 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Правки о введении сроков частичной мобилизации нецелесообразны, заявил Виктор Соболев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал законопроект о сроках мобилизации, предложенный депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым. Тот предлагал добавить в указ президента РФ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации» информацию о сроках службы мобилизованных граждан. «Законопроект о сроках мобилизации нецелесообразен. <…> Не исключаю, что данная инициатива — политический ход, на который в конечном счете никто не пойдет», — заявил Виктор Соболев в разговоре с журналистами News.ru . По его мнению, данный законопроект не будет принят парламентариями. Соболев добавил, что такие изменения могут привести к жертвам в ходе спецоперации на Украине. По его мнению, чтобы заменить военнослужащих, которые завершат свои действия в рамках мобилизации, придется проводить в стране очередную частичную мобилизацию. Эдуард Шарафиев 1 августа внес на рассмотрение в Государственный Совет Татарстана правки в закон «О частичной мобилизации». По его мнению, нужно добавить сроки призыва для военнослужащих, призванных в ходе мобилизации. Если правки будут приняты на этом уровне, далее законопроект будут рассматривать в Госдуме. Ранее член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов заявил о проблеме в зоне спецоперации, связанная с отсутствием отпусков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев раскритиковал законопроект о сроках мобилизации, предложенный депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым. Тот предлагал добавить в указ президента РФ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации» информацию о сроках службы мобилизованных граждан. «Законопроект о сроках мобилизации нецелесообразен. <…> Не исключаю, что данная инициатива — политический ход, на который в конечном счете никто не пойдет», — заявил Виктор Соболев в разговоре с журналистами News.ru. По его мнению, данный законопроект не будет принят парламентариями. Соболев добавил, что такие изменения могут привести к жертвам в ходе спецоперации на Украине. По его мнению, чтобы заменить военнослужащих, которые завершат свои действия в рамках мобилизации, придется проводить в стране очередную частичную мобилизацию. Эдуард Шарафиев 1 августа внес на рассмотрение в Государственный Совет Татарстана правки в закон «О частичной мобилизации». По его мнению, нужно добавить сроки призыва для военнослужащих, призванных в ходе мобилизации. Если правки будут приняты на этом уровне, далее законопроект будут рассматривать в Госдуме. Ранее член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов заявил о проблеме в зоне спецоперации, связанная с отсутствием отпусков.