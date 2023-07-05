Депутат Госдумы Кузнецов заявил о назревающей проблеме в зоне СВО из-за отпусков

Депутат Госдумы Кузнецов: в зоне СВО нужно пересмотреть отпуска

05 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Проблемы военнослужащих в зоне СВО стали решать быстрее, сказал Дмитрий Кузнецов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из главных проблем в зоне спецоперации скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками для военнослужащих. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов, заявив, что ему поступает много обращений по этому поводу. «Тяжелее всего по отпускам — приходит много новых обращений. Критически выросла усталость без отпусков. Предполагаю, это будет главная проблема в среднесрочной перспективе. Все сидят на местах на усмотрение командования столько, сколько надо: и 10 месяцев сидят, и на передовой по три месяца. На соприкосновении есть ротации, но мы об это не знаем. Это военная тайна, а вот без отпусков — полно», — сказал Дмитрий Кузнецов. При этом отмечается позитивная динамика в работе с другими обращениями военнослужащих и их семей, подчеркнул депутат. «Радует, что решаемость медленно, но верно растет. Власти быстрее реагируют на запросы, растет соцподдержка от губернаторов, по выплатам тоже неплохо проблемы решаются. Второй месяц нет явно отстающих глав регионов, которым надо особенно сильно помогать позаботиться о своих мобилизованных земляках», — отметил собеседник URA.RU. Согласно его письму, направленному первому зампредседателя Совета Федерации, руководителю рабочей группы по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО Андрею Турчаку, в число самых эффективно реагирующих добавились Ленинградская область и ХМАО. «Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области — из девяти, указанных в обращениях, все решены. В Вологодской и Орловской областях из четырех — решены 100%. Немного отстают Ленинградская область, где из 11 проблем полностью или частично решено 10, а также Ханты-Мансийский автономный округ — из 10 полностью или частично решено 9», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что участники СВО получат регулярные отпуска, решение по каждому солдату будет производиться индивидуально. Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев объяснил, что неплановый отпуск мобилизованному могут предоставить по решению командира в случае смерти близкого родственника. Также его могут дать для восстановления после ранения. Гарантированно отправиться на отдых можно в случае выдвижения на выборы, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из главных проблем в зоне спецоперации скоро станет усталость из-за сложностей с отпусками для военнослужащих. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы по обороне, глава координационного штаба помощи мобилизованным и их семьям Дмитрий Кузнецов, заявив, что ему поступает много обращений по этому поводу. «Тяжелее всего по отпускам — приходит много новых обращений. Критически выросла усталость без отпусков. Предполагаю, это будет главная проблема в среднесрочной перспективе. Все сидят на местах на усмотрение командования столько, сколько надо: и 10 месяцев сидят, и на передовой по три месяца. На соприкосновении есть ротации, но мы об это не знаем. Это военная тайна, а вот без отпусков — полно», — сказал Дмитрий Кузнецов. При этом отмечается позитивная динамика в работе с другими обращениями военнослужащих и их семей, подчеркнул депутат. «Радует, что решаемость медленно, но верно растет. Власти быстрее реагируют на запросы, растет соцподдержка от губернаторов, по выплатам тоже неплохо проблемы решаются. Второй месяц нет явно отстающих глав регионов, которым надо особенно сильно помогать позаботиться о своих мобилизованных земляках», — отметил собеседник URA.RU. Согласно его письму, направленному первому зампредседателя Совета Федерации, руководителю рабочей группы по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО Андрею Турчаку, в число самых эффективно реагирующих добавились Ленинградская область и ХМАО. «Наиболее эффективно решаются проблемы мобилизованных в Липецкой области — из девяти, указанных в обращениях, все решены. В Вологодской и Орловской областях из четырех — решены 100%. Немного отстают Ленинградская область, где из 11 проблем полностью или частично решено 10, а также Ханты-Мансийский автономный округ — из 10 полностью или частично решено 9», — говорится в документе. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что участники СВО получат регулярные отпуска, решение по каждому солдату будет производиться индивидуально. Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев объяснил, что неплановый отпуск мобилизованному могут предоставить по решению командира в случае смерти близкого родственника. Также его могут дать для восстановления после ранения. Гарантированно отправиться на отдых можно в случае выдвижения на выборы, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.