Турция приостановила вывоз оливкового масла

01 августа 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

Приостановка экспорта произойдет до 1 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен. Об этом заявили в Министерстве торговли страны. «Министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года», — сообщило ведомство в twitter. Уточняется, что из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире сократилось на 20%, в то время как производство в Турции увеличилось на 62%. В ведомстве сообщили, что из-за высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло странам ЕС в крайне небольших количествах. Ранее Турция остановила транзит товаров в РФ через свою территорию. Речь шла о продукции, оказавшейся в санкционном списке, передает МК .

Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен. Об этом заявили в Министерстве торговли страны. «Министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года», — сообщило ведомство в twitter. Уточняется, что из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире сократилось на 20%, в то время как производство в Турции увеличилось на 62%. В ведомстве сообщили, что из-за высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло странам ЕС в крайне небольших количествах. Ранее Турция остановила транзит товаров в РФ через свою территорию. Речь шла о продукции, оказавшейся в санкционном списке, передает МК.