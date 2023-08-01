01 августа 2023

Турция приостановила вывоз оливкового масла

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Летний отдых, туризм, архив. , турция, флаг турции, турецкая крепость
Приостановка экспорта произойдет до 1 ноября Фото:

Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен. Об этом заявили в Министерстве торговли страны.

«Министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года», — сообщило ведомство в twitter.

Уточняется, что из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире сократилось на 20%, в то время как производство в Турции увеличилось на 62%. В ведомстве сообщили, что из-за высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло странам ЕС в крайне небольших количествах.

Ранее Турция остановила транзит товаров в РФ через свою территорию. Речь шла о продукции, оказавшейся в санкционном списке, передает МК.

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Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября в связи с мировым ростом цен. Об этом заявили в Министерстве торговли страны. «Министерство решило ввести дополнительные меры в отношении экспорта оливкового масла как в бутылках, так и в бочках, до начала сбора следующего урожая — до 1 ноября 2023 года», — сообщило ведомство в twitter. Уточняется, что из-за засухи в Европе производство оливкового масла в мире сократилось на 20%, в то время как производство в Турции увеличилось на 62%. В ведомстве сообщили, что из-за высоких таможенных пошлин ЕС Турция может поставлять оливковое масло странам ЕС в крайне небольших количествах. Ранее Турция остановила транзит товаров в РФ через свою территорию. Речь шла о продукции, оказавшейся в санкционном списке, передает МК.
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