01 августа 2023

Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу поздравил российских десантников с профессиональным праздником Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отдельно отметив бойцов, выполняющих поставленные задачи в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Он похвалил десантников за героизм и мужество.

«В ходе спецоперации личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ», — сказал Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны.

Также Шойгу обратился к ветеранам ВДВ, поблагодарив их за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству». Министра пожелал всем бойцам «крылатой пехоты» крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отдельно отметив бойцов, выполняющих поставленные задачи в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Он похвалил десантников за героизм и мужество. «В ходе спецоперации личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ», — сказал Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны. Также Шойгу обратился к ветеранам ВДВ, поблагодарив их за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству». Министра пожелал всем бойцам «крылатой пехоты» крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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