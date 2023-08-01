Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне СВО

02 августа 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поздравил российских десантников с профессиональным праздником Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отдельно отметив бойцов, выполняющих поставленные задачи в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Он похвалил десантников за героизм и мужество. «В ходе спецоперации личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ», — сказал Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны. Также Шойгу обратился к ветеранам ВДВ, поблагодарив их за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству». Министра пожелал всем бойцам «крылатой пехоты» крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, отдельно отметив бойцов, выполняющих поставленные задачи в рамках проведения спецоперации на территории Украины. Он похвалил десантников за героизм и мужество. «В ходе спецоперации личный состав Воздушно-десантных войск проявляет беспримерный героизм, мужество и взаимовыручку. Уверен, что десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы РФ», — сказал Сергей Шойгу, передает пресс-служба Минобороны. Также Шойгу обратился к ветеранам ВДВ, поблагодарив их за «безупречную самоотверженную службу и преданность десантному братству». Министра пожелал всем бойцам «крылатой пехоты» крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений.