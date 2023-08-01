01 августа 2023

Mysl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша, stock
Киевским властям удобен тезис, что Украина воюет за Польшу, считает Энгельгард Фото:

Польша пала жертвой собственной пропаганды и загнала себя в тупик из-за помощи Украине. Об этом заявил главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

«Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь „свободный мир“, за Европу, и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве. Это дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <…> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это „наш конфликт“» — отметил Энгельгард в своей статье в Mysl Polska.

Слова политиков Польши о «гибели украинцев за нашу свободу» — совершенно пустая оценка, и она не имеет никакого отношения к реальности. Конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева, уверен Ян Энгельгард.

Ранее министр канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Киеву стоило бы ценить роль, которую Польша сыграла для Украины. В украинском МИДе заявили, что высказывания о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание между двумя народами, пишет МК.

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Польша пала жертвой собственной пропаганды и загнала себя в тупик из-за помощи Украине. Об этом заявил главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард. «Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь „свободный мир“, за Европу, и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве. Это дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <…> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это „наш конфликт“» — отметил Энгельгард в своей статье в Mysl Polska. Слова политиков Польши о «гибели украинцев за нашу свободу» — совершенно пустая оценка, и она не имеет никакого отношения к реальности. Конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева, уверен Ян Энгельгард. Ранее министр канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Киеву стоило бы ценить роль, которую Польша сыграла для Украины. В украинском МИДе заявили, что высказывания о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание между двумя народами, пишет МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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