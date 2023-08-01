Mysl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за помощи Украине

02 августа 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Киевским властям удобен тезис, что Украина воюет за Польшу, считает Энгельгард Фото: Official White House / Adam Schultz Польша пала жертвой собственной пропаганды и загнала себя в тупик из-за помощи Украине. Об этом заявил главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард. «Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь „свободный мир“, за Европу, и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве. Это дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <…> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это „наш конфликт“» — отметил Энгельгард в своей статье в Mysl Polska . Слова политиков Польши о «гибели украинцев за нашу свободу» — совершенно пустая оценка, и она не имеет никакого отношения к реальности. Конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева, уверен Ян Энгельгард. Ранее министр канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Киеву стоило бы ценить роль, которую Польша сыграла для Украины. В украинском МИДе заявили, что высказывания о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание между двумя народами, пишет МК .

Польша пала жертвой собственной пропаганды и загнала себя в тупик из-за помощи Украине. Об этом заявил главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард. «Продвижение тезиса о том, что Украина воюет за весь „свободный мир“, за Европу, и за то, чтобы Польше быть или не быть — очень удобно властям в Киеве. Это дает им поддержку, военную, финансовую и политическую помощь. <…> Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это „наш конфликт“» — отметил Энгельгард в своей статье в Mysl Polska. Слова политиков Польши о «гибели украинцев за нашу свободу» — совершенно пустая оценка, и она не имеет никакого отношения к реальности. Конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева, уверен Ян Энгельгард. Ранее министр канцелярии президента Марчин Пшидач заявил, что Киеву стоило бы ценить роль, которую Польша сыграла для Украины. В украинском МИДе заявили, что высказывания о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь Польши «не соответствуют действительности». В ведомстве отметили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание между двумя народами, пишет МК.