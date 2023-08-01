Генпрокуратура оспаривает приватизацию крупного пермского предприятия

Генпрокуратура РФ подала в арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконной приватизации АО «Метафракс Кемикалс». Прокурор запросил в суде арестовать контрольный пакет акций компании, обеспечительные меры были приняты.
«Генпрокуратура запросила обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций „Метафракса“. Вчера обеспечительные меры были приняты. В УК „Метафракс Групп“ подтвердили, что Генпрокуратура оспаривает приватизацию головного предприятия группы», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Также в управлении «Метафракса» заявили изданию, что имеют все документы, подтверждающие законность процедуры, которая проходила под контролем Госимущества РФ. Компания намерена оспаривать обеспечительные меры.
«Метафракс Групп» является одним из крупнейших производителей химической продукции в РФ и Европе. Группа компаний владеет активами в Пермском крае, России и за пределами страны. Головное предприятие «Метафракс Кемикалс» находится в Губахе в Пермском крае.
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