В Екатеринбурге у студента, не платившего алименты, забрали iPhone

В Екатеринбурге студент-медик отказывался выплачивать алименты на своего годовалого сына, ссылаясь на то, что у него нет работы. Тогда приставы изъяли у него iPhone, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
«В Верх-Исетском районном отделении судебных приставов г. Екатеринбурга находится исполнительное производство в отношении 23-летнего мужчины о взыскании алиментов в размере ¼ доходов в пользу несовершеннолетнего ребенка 2022 года рождения. Он ежемесячно выплачивал незначительные суммы по 1-2 тысячи рублей в месяц, в итоге задолжал порядка 32 тысяч рублей», — рассказывают приставы.
Гасить долг молодой человек не торопился, поэтому его вызвали в отдел судебных приставов для беседы. Он пояснил, что является студентом медицинского вуза и не имеет дохода. Тогда пристав попросила отдать его iPhone, которым екатеринбуржец непрерывно пользовался во время приема. Имущество арестовали, на должника составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Судья, рассмотрев материалы, признал студента виновным и назначил 60 часов обязательных работ. Теперь в свободное от учебы время молодой человек трудится на благо города. Если он не погасит задолженность, то iPhone продадут с торгов и будет возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ о неуплата средств на содержание детей.
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