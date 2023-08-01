Популярный караоке-бар в центре Екатеринбурга месяцами не платит зарплату сотрудникам

В Екатеринбурге руководство караоке-бара «Ля Мажор» 4 месяца задерживает зарплату официантам

02 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «Ля Мажора» не платят зарплату несколько месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Руководство популярного екатеринбургского караоке-бара «Ля Мажор» не платит зарплату официантам последние 4 месяца. Заведение находится на улице Хохрякова,72. Об этом журналисту URA.RU рассказали бывшие сотрудники заведения, которые были вынуждены уволиться из-за проблем с выплатами. «Где-то год назад начались первые проблемы с выплатами. Изначально мы не волновались, так как сложности во всех компаниях бывают, и это не повод бросать место, где ты работаешь долгое время. Но потом проблемы с выплатами стали обычной практикой. Выплачивали, так сказать, на „ход ноги“, а остальное оставляли на потом. И это потом длилось месяцами. И вот последние 4 месяца ситуация ухудшилась — денег не дают совсем. Однако непонятно, по каким причинам, ведь кассы сдаются неплохие. Люди начали увольняться», — делятся бывшие сотрудники караоке-бара. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Павлу Мамонтову. Он указан на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте» в качестве ответственного за пиар. На звонок журналиста он дважды не ответил. Ранее в СМИ писали о том, что в караоке-баре «Ля Мажор» посетителям запретили петь песни Андрея Макаревича и Дианы Арбениной, а также любые песни на украинском языке. Такую политику объявило руководство заведения. Тогда представители заведения на сервисе Flamp заявили о том, что с 2014 года у них запрещены к исполнению песни тех артистов, кто активно участвовал в поддержке карательных отрядов ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство популярного екатеринбургского караоке-бара «Ля Мажор» не платит зарплату официантам последние 4 месяца. Заведение находится на улице Хохрякова,72. Об этом журналисту URA.RU рассказали бывшие сотрудники заведения, которые были вынуждены уволиться из-за проблем с выплатами. «Где-то год назад начались первые проблемы с выплатами. Изначально мы не волновались, так как сложности во всех компаниях бывают, и это не повод бросать место, где ты работаешь долгое время. Но потом проблемы с выплатами стали обычной практикой. Выплачивали, так сказать, на „ход ноги“, а остальное оставляли на потом. И это потом длилось месяцами. И вот последние 4 месяца ситуация ухудшилась — денег не дают совсем. Однако непонятно, по каким причинам, ведь кассы сдаются неплохие. Люди начали увольняться», — делятся бывшие сотрудники караоке-бара. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Павлу Мамонтову. Он указан на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте» в качестве ответственного за пиар. На звонок журналиста он дважды не ответил. Ранее в СМИ писали о том, что в караоке-баре «Ля Мажор» посетителям запретили петь песни Андрея Макаревича и Дианы Арбениной, а также любые песни на украинском языке. Такую политику объявило руководство заведения. Тогда представители заведения на сервисе Flamp заявили о том, что с 2014 года у них запрещены к исполнению песни тех артистов, кто активно участвовал в поддержке карательных отрядов ВСУ.