01 августа 2023

Популярный караоке-бар в центре Екатеринбурга месяцами не платит зарплату сотрудникам

В Екатеринбурге руководство караоке-бара «Ля Мажор» 4 месяца задерживает зарплату официантам
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Event пространства в Покровском Пассаже. Екатеринбург, микрофон, караоке
Сотрудникам «Ля Мажора» не платят зарплату несколько месяцев Фото:

Руководство популярного екатеринбургского караоке-бара «Ля Мажор» не платит зарплату официантам последние 4 месяца. Заведение находится на улице Хохрякова,72. Об этом журналисту URA.RU рассказали бывшие сотрудники заведения, которые были вынуждены уволиться из-за проблем с выплатами.

«Где-то год назад начались первые проблемы с выплатами. Изначально мы не волновались, так как сложности во всех компаниях бывают, и это не повод бросать место, где ты работаешь долгое время. Но потом проблемы с выплатами стали обычной практикой. Выплачивали, так сказать, на „ход ноги“, а остальное оставляли на потом. И это потом длилось месяцами. И вот последние 4 месяца ситуация ухудшилась — денег не дают совсем. Однако непонятно, по каким причинам, ведь кассы сдаются неплохие. Люди начали увольняться», — делятся бывшие сотрудники караоке-бара.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Павлу Мамонтову. Он указан на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте» в качестве ответственного за пиар. На звонок журналиста он дважды не ответил.

Ранее в СМИ писали о том, что в караоке-баре «Ля Мажор» посетителям запретили петь песни Андрея Макаревича и Дианы Арбениной, а также любые песни на украинском языке. Такую политику объявило руководство заведения. Тогда представители заведения на сервисе Flamp заявили о том, что с 2014 года у них запрещены к исполнению песни тех артистов, кто активно участвовал в поддержке карательных отрядов ВСУ.

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Руководство популярного екатеринбургского караоке-бара «Ля Мажор» не платит зарплату официантам последние 4 месяца. Заведение находится на улице Хохрякова,72. Об этом журналисту URA.RU рассказали бывшие сотрудники заведения, которые были вынуждены уволиться из-за проблем с выплатами. «Где-то год назад начались первые проблемы с выплатами. Изначально мы не волновались, так как сложности во всех компаниях бывают, и это не повод бросать место, где ты работаешь долгое время. Но потом проблемы с выплатами стали обычной практикой. Выплачивали, так сказать, на „ход ноги“, а остальное оставляли на потом. И это потом длилось месяцами. И вот последние 4 месяца ситуация ухудшилась — денег не дают совсем. Однако непонятно, по каким причинам, ведь кассы сдаются неплохие. Люди начали увольняться», — делятся бывшие сотрудники караоке-бара. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Павлу Мамонтову. Он указан на официальной странице бара в соцсети «ВКонтакте» в качестве ответственного за пиар. На звонок журналиста он дважды не ответил. Ранее в СМИ писали о том, что в караоке-баре «Ля Мажор» посетителям запретили петь песни Андрея Макаревича и Дианы Арбениной, а также любые песни на украинском языке. Такую политику объявило руководство заведения. Тогда представители заведения на сервисе Flamp заявили о том, что с 2014 года у них запрещены к исполнению песни тех артистов, кто активно участвовал в поддержке карательных отрядов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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