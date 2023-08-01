01 августа 2023

В аэропорту Рощино из-за тумана задержали несколько рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, эвакуация, аэропорт, рощино, пассажиры
Пассажирам пришлось ждать вылетов в Москву и Сочи Фото:

В тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа из-за тумана был задержан вылет нескольких рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэрохаба.

«На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны были рейса. Это N4512 в Сочи (авиакомпания „Северный ветер“), ДР450 в Москву („Победа“), FV 6366 в Москву („Россия“)», — говорится информации аэропорта. На данный момент все рейсы вылетели.

Кроме того, из-за тумана сместилось время прибытия в Тюмень трех рейсов, два из которых уходили на запасной аэродром в Екатеринбург (рейс ДР321 («Победа») и FV6365 («Россия»). «Они прибыли с задержкой на 1 час 37 минут и 41 минута соответственно. Рейс авиакомпании Северный ветер N4511 находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1 час 16 минут», — добавили в Рощино.

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В тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа из-за тумана был задержан вылет нескольких рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэрохаба. «На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны были рейса. Это N4512 в Сочи (авиакомпания „Северный ветер“), ДР450 в Москву („Победа“), FV 6366 в Москву („Россия“)», — говорится информации аэропорта. На данный момент все рейсы вылетели. Кроме того, из-за тумана сместилось время прибытия в Тюмень трех рейсов, два из которых уходили на запасной аэродром в Екатеринбург (рейс ДР321 («Победа») и FV6365 («Россия»). «Они прибыли с задержкой на 1 час 37 минут и 41 минута соответственно. Рейс авиакомпании Северный ветер N4511 находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1 час 16 минут», — добавили в Рощино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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