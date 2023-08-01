В аэропорту Рощино из-за тумана задержали несколько рейсов

02 августа 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пассажирам пришлось ждать вылетов в Москву и Сочи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа из-за тумана был задержан вылет нескольких рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэрохаба. «На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны были рейса. Это N4512 в Сочи (авиакомпания „Северный ветер“), ДР450 в Москву („Победа“), FV 6366 в Москву („Россия“)», — говорится информации аэропорта. На данный момент все рейсы вылетели. Кроме того, из-за тумана сместилось время прибытия в Тюмень трех рейсов, два из которых уходили на запасной аэродром в Екатеринбург (рейс ДР321 («Победа») и FV6365 («Россия»). «Они прибыли с задержкой на 1 час 37 минут и 41 минута соответственно. Рейс авиакомпании Северный ветер N4511 находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1 час 16 минут», — добавили в Рощино.

В тюменском аэропорту Рощино утром 2 августа из-за тумана был задержан вылет нескольких рейсов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэрохаба. «На вылет по метеоусловиям аэропорта задержаны были рейса. Это N4512 в Сочи (авиакомпания „Северный ветер“), ДР450 в Москву („Победа“), FV 6366 в Москву („Россия“)», — говорится информации аэропорта. На данный момент все рейсы вылетели. Кроме того, из-за тумана сместилось время прибытия в Тюмень трех рейсов, два из которых уходили на запасной аэродром в Екатеринбург (рейс ДР321 («Победа») и FV6365 («Россия»). «Они прибыли с задержкой на 1 час 37 минут и 41 минута соответственно. Рейс авиакомпании Северный ветер N4511 находился в зоне ожидания, прибыл с задержкой на 1 час 16 минут», — добавили в Рощино.