Свердловчанки выставляют свою девственность на продажу ради бизнеса. Скрин

02 августа 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Девушки просят за ночь с собой от 1500 до 200 тысяч долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Несколько жительниц Екатеринбурга опубликовали свои анкеты на сайте по продаже девственности. Девушкам от 18 до 20 лет, за ночь с собой они просят от 1500 до 200 тысяч долларов. Некоторым нужны деньги для успешного стартапа бизнеса. На тематическом сайте опубликованы анкеты девушек из разных стран. Так, жительницы США разместили 757 анкет, Великобритании — 317, Казахстана — 224, Украины — 296. В России желающих продать девственность оказалось больше всего — 1478 анкет. От жительниц Екатеринбурга размещено четыре анкеты. Возраст девушек, желающих расстаться с девственностью за деньги, 18, 19 и 20 лет. Одна из них просит за ночь с собой 1500 долларов, две другие — 10 и 12 тысяч долларов. Самые высокие расценки у некой Анны — 200 тысяч долларов. «Я профессиональный вокалист и танцор. В свои 20 лет проработала два года в популярном банке в инвестиционном отделе. Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои навыки в анализе и программировании. Я люблю путешествовать», — говорится в ее анкете. Также девушка признается, что не может общаться с людьми, которые умнее ее, поэтому у нее не было отношений. И отмечает, что это популярная для России проблема. Продажа девственности для нее — «хороший стартап для быстрого развития своего бизнеса». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой разъяснить, насколько законно заниматься такими услугами. Там пообещали уточнить информацию. Девушки пишут в своих анкетах, что им требуются деньги. Кто-то любит медитировать, искусству и эстетику Скрин сайта по продаже девственности Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько жительниц Екатеринбурга опубликовали свои анкеты на сайте по продаже девственности. Девушкам от 18 до 20 лет, за ночь с собой они просят от 1500 до 200 тысяч долларов. Некоторым нужны деньги для успешного стартапа бизнеса. На тематическом сайте опубликованы анкеты девушек из разных стран. Так, жительницы США разместили 757 анкет, Великобритании — 317, Казахстана — 224, Украины — 296. В России желающих продать девственность оказалось больше всего — 1478 анкет. От жительниц Екатеринбурга размещено четыре анкеты. Возраст девушек, желающих расстаться с девственностью за деньги, 18, 19 и 20 лет. Одна из них просит за ночь с собой 1500 долларов, две другие — 10 и 12 тысяч долларов. Самые высокие расценки у некой Анны — 200 тысяч долларов. «Я профессиональный вокалист и танцор. В свои 20 лет проработала два года в популярном банке в инвестиционном отделе. Я постоянно развиваюсь и совершенствую свои навыки в анализе и программировании. Я люблю путешествовать», — говорится в ее анкете. Также девушка признается, что не может общаться с людьми, которые умнее ее, поэтому у нее не было отношений. И отмечает, что это популярная для России проблема. Продажа девственности для нее — «хороший стартап для быстрого развития своего бизнеса». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу с просьбой разъяснить, насколько законно заниматься такими услугами. Там пообещали уточнить информацию.